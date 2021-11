MOTELØVE: Lewis Hamilton på vei til fredagens trening i Sao Paulo.

Lewis Hamilton får fem plassers straff

Lewis Hamilton (36) får fem plassers startstraff i helgens Formel 1-løp i Brasil. Årsak: Ny Mercedes-motor.

Av Ole Kristian Strøm

Hamilton ligger allerede 19 poeng bak Max Verstappen i VM-sammendraget, og den regjerende verdensmesteren trenger alle poeng han kan få i kampen med Red Bulls nederlender.

Det er Formel 1s hjemmeside som bekrefter at Hamilton nå må ta fem plassers straff på startplata i São Paulo søndag.

Startrekkefølgen i søndagens løp avgjøres denne gang i lørdagens sprint-løp, men det er altså allerede klart at det blir uten Hamilton både i første og andre rekke.

Hamilton får altså fem plasser dårligere startposisjon enn han normalt sett skulle hatt.

Ryktene har denne uken gått om at Mercedes igjen ville bytte motor på Hamiltons bil - noe som betyr straff ut over «kvoten» på tre motorer per fører. Dette er Hamiltons femte motor denne sesongen.

Lewis Hamilton tok 10 plassers straff i starten på Grand Prix-løpet i Tyrkia. Ifølge motorsportsbibelen Autosport blir det nå bare fem plassers straff, fordi det er andre gang han bryter kvoten.

Mercedes har slitt med motorene sine de siste månedene, noe som har gått ut over både Hamiltons teamkollega Valtteri Bottas og motorkundene Aston Martin, McLaren og Williams.

Fire løp gjenstår av Formel 1-sesongen 2021. Max Verstappen har vunnet de to siste løpene. I Mexico sist helg var Lewis Hamilton aldri i nærheten av å true Red Bull-føreren.