Max Verstappen (t.v.) og Lewis Hamilton fotografert etter løpet i Sotsji forrige helg.

Den gamle Formel 1-sjefen (90) synger ut: − Skremmer bort fansen

Den tidligere Formel 1-sjefen Bernie Ecclestone har blitt 90 år - men det stopper ham ikke å ha sterke meninger om dagens mesterskap.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mannen som har en stor del av æren for at Formel 1 er motorsportens superklasse, mener at hans livsverk i ferd med å ødelegges.

Bernie Ecclestone var i flere tiår sportens sterke mann, men høsten 2016 ble Formel 1 kjøpt opp av Liberty Media - og noen måneder senere ble han avsatt som sjef.

Verdensmesterskapet skal i 2022 bestå av 23 løp. En kalender som starter i mars og slutter allerede i midten av november (på grunn av fotball-VM i Qatar) betyr at mesterskapet inneholder flere løp enn noen sinne og samtidig skal avgjøres på kortere tid.

– 18 løp er nok. Det unødvendige stresset ødelegger mange familier, og man risikerer også helsen, sier Ecclestone til sveitsiske Blick.

Bernie Ecclestone sammen med kona Fabiana Flosi i Abu Dhabi i 2018.

Fram til sesongavslutning i Abu Dhabi skal det være syv Grand Prix - og bare tre frihelger i resten av 2021.

– Slik irriterer du selv den største fansen og ødelegger TV-interessen også, mener Ecclestone, som ble styrtrik på Formel 1 og for tiden ferierer på Ibiza med sin kone og ett år gamle sønn.

Serien hadde bare 16 løp så sent som i 2003. Det har vært minst 20 løp siden 2016. 2021 har hele 22 løp, og alt tyder på at det blir 23 løp i 2022.

Tidligere teamsjef i Ferrari Stefano Domenicali er nå sjef for Formel 1-VM. Han uttaler ifølge motorsporttotal.com at omtrent en tredjedel av Grand Prix-helgene i 2022 også skal ha sprintløp.

les også Norge søker om Formel 1-lisens til Dennis Hauger

I 2021 har sprintløp blitt introdusert to helger. På fredagen har det vært en kvalifisering for et sprintløp som har gått på lørdagen. Løpet har vært på 100 km og har bestemt startrekkefølgen i søndagens Grand Prix.

– De fleste reaksjoner vi har fått på sprintløpet, har vært positive, sier Domenicali til Sky.

En tentativ terminliste for 2022 kommer trolig om et par uker, men sesongstarten blir igjen i Bahrain og avslutningen i Abu Dhabi. Miami kommer inn som nytt løp, og Tyrkia og Imola synes begge klare.