NYE KOLLEGER: Mattias Ekström t.v. har plukket norske Andreas Bakkerud til sitt Audi-team i rally-VM. Foto: FIA RX/JAN TORE BRUSTAD

Bakkerud får sjansen hos den svenske verdensstjernen

Publisert: 02.02.18 11:46

MOTORSPORT 2018-02-02T10:46:23Z

– Jeg skal kjøre sammen med en av verdens beste førere, jubler Andreas Bakkerud (26) etter å ha blitt plukket ut som lagkameraten til Mattias Ekström (39).

Bakkerud sto plutselig uten sete i 2018-VM i rallycross da Ford trakk seg ut.

Nå blir han en del av EKS, Mattias Ekströms eget team. Svensken er superstjerne i Tyskland etter å ha vunnet det prestisjefylte DTM-mesterskapet to ganger, og i 2016 ble han verdensmester i rallycross.

– Det viser hvilken komplett fører Mattias er - at han kan vinne begge disse mesterskapene, sier Bakkerud til VG.

– Ekström er en av verdens beste bilsportsutøvere, sier Atle Gulbrandsen, motorsportskommentator på Viasat.

– Og hva håper du selv å få ut av dette?

– Jeg ønsker å videreutvikle meg til å bli verdens beste fører en dag. Om det blir i år eller om tre år, vet jeg ikke, sier Bakkerud.

Han forteller at dette har vært «tidenes lengste forhandlinger».

– Ekström kjørte sitt første rallycross-løp i Sverige i 2013. Da vant jeg, og han ble nummer to. Etterpå ringte han meg og sa at vi kanskje hadde noe felles ...

Mye regn har falt i Bergen siden den gang, men nå får Brann-tilhengeren endelig oppfylt sitt ønske om å få kjøre sammen med Mattias Ekström.

– Da Hoonigan-teamet ble nedlagt sist høst, var tiden inne for å ringe Mattias igjen.

Andreas Bakkerud tok bronse i VM i 2016 - samme år som Ekström tok gull. I fjor vant Petter Solberg -teamets Johan Kristoffersson foran Ekström og med Solberg på bronse.

Til våren forlater Bakkerud sitt kjære Bergen og flytter til München, der Ekström holder til etter mange år i tysk racersport.

– Det er nytt team, nye mennesker og ikke minst en ny og annerledes bil. Det er mye å sette seg inn i, men jeg har troen, sier Bakkerud.

Han vil ikke ut med hvor mange år kontrakt han har med Ekström. Derimot kan han avsløre at han ikke må betale for å kjøre.

– Jeg får lønn og kan ta med meg inn mine egne sponsorer. Så jeg kommer til å ha de samme sponsorene som tidligere.

Ekström kunngjorde tidlig i uken at han kutter ut DTM-mesterskapet og nå satser 100 prosent på VM i rallycross. Tidligere har Falun-karen kjørt dobbeltløp.

– Det sier mye at han nå takker for seg etter 17 år som fabrikkfører for Audi, for å satse alt på dette.

– Blir dere et fabrikkteam?

– Vi er et privatteam med støtte fra Audi-fabrikken, sier Bakkerud, og det betyr at det vil være omtrent det samme som Petter Solbergs satsing med eget team, støttet av Volkswagen.

Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen er litt inhabil fordi han selv kjører Audi i løp, men mener at Bakkerud har vært heldig:

– Audi har en uttalt målsetting om å satse langsiktig på rallycross. Og i Ekström har Andreas fått en teamkompis som er god å jobbe med, men som han skal «henge i stroppen» for å slå.