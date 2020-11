FLAMMER: Det brant voldsomt rundt bilen til Romain Grosjean etter krasjen. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

Dramatisk ulykke i Formel 1 – løpet stoppet

Det smalt allerede på den første runden av Formel 1-løpet i Bahrain, og flammene raste rundt bilen til Romain Grosjean – som ble delt i to.

Lewis Hamilton har for lengst avgjort sammenlagtseieren i årets Formel 1-mesterskap, men det betyr ikke at de siste løpene er noe mindre dramatiske.

Og som vanlig ble det kaotisk i åpningen av løpet under flomlysene i Bahrain.

Den franske Haas-føreren Romain Grosjean var involvert i en stygg krasj allerede etter første sving, i det som så ut som en eksplosjon rundt bilen til franskmannen.

Flammene sto flere meter i været rundt bilen, og reprisen viser at bilen til Grosjean ble delt i to i krasjen. 34-åringen kom seg ut av bilen i siste liten, og fikk kastet seg over autovernet, vekk fra det brennende bilvraket.

– Dette er det verste jeg har sett, sier V Sport-kommentator Atle Gulbrandsen.

DELT: Her ligger halve bilen til Romain Grosjean. Foto: HAMAD I MOHAMMED / POOL

– Dette er noe av det skumleste som kan skje i billøp. At man treffer rett i autovernet i kjempehøy hastighet er det verste som kan skje, men heldigvis ser det ut som at det har gått ganske bra med Romain Grosjean, sier Gulbrandsen.

Noen minutter etter krasjen fikk TV-kameraene fanget opp franskmannen i baksetet av legebilen, og han ble hjulpet inn i en ventende ambulanse. Det ser etter forholdene ut som det går bra med franskmannen.

– Vi må si at noen har holdt en liten hånd over Grosjean i dag, kommenterte Stein Pettersen.

I AMBULANSEN: Franske Romain Grosjean ble fraktet bort i ambulanse. Han så ut til å ha skadet det ene beinet i krasjen. Foto: TOLGA BOZOGLU / X01348

Publisert: 29.11.20 kl. 15:22