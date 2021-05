Hamilton vant og økte ledelsen i VM

Max Verstappen (23) ledet store deler av løpet, men Lewis Hamilton (36) og Mercedes lyktes med sin strategi og vant Formel 1-løpet i Barcelona.

Dermed øker Hamilton sin ledelse i VM-sammendraget. Det er hans 98. Grand Prix-seier totalt i karrieren.

Hamilton jager sin åttende VM-tittel - flest av alle gjennom tidene. Michael Schumacher ble verdensmester syv ganger.

– Dette er faktisk den beste sesongstarten Hamilton har hatt i sin Formel 1-karriere, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

36-åringen har vunnet tre av fire løp så langt - og blitt nummer to i det fjerde.

– Topp strategi, sier Lewis Hamilton og Mercedes-ledelsen til hverandre på teamradioen.

Red Bulls Verstappen ledet helt til den 60. av 66 runder.

– Det var ikke så mye mer vi kunne gjøre .. Jeg var en «sitting duck». Jeg prøvde alt jeg kunne. Dette viser at vi ikke er der vi håper å være. Vi er ikke like raske som Mercedes. Men vi har tatt et stort steg siden i fjor.

– Jeg er ikke sikker på at Verstappen er enig med Red Bull-teamet i at de skulle gjennomføre med bare ett pit-stopp, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Lewis Hamilton og Max Verstappen hadde besatt de to første plassene i samtlige tre Formel 1-løp tidligere i sesongen, og de sto også i de to beste startposisjonene i søndagens Grand Prix i Barcelona. Det var Hamiltons 100. pole position i karrieren.

– Det var veldig god strategi av teamet. For en dag, fastslår Hamilton.

Verstappen klarte å komme først inn i sving nummer én etter å ha kjørt veldig tøft. Han beholdt ledelsen fram til pit-stop - og beholdt ledelsen, til tross for at Red Bull hadde et trøblete dekkskifte der det venstre bakhjulet ikke var klart.

Max Verstappen og Lewis Hamilton utkjempet nok en gang en tøff duell. Foto: LLUIS GENE / AFP

Hamilton kom ut et godt stykke bak Verstappen, men tok kjapt inn nederlenderen og lå like bak ham. Men så kom Lewis Hamilton overraskende tidlig inn til et dekkbytte nummer to - igjen medium dekk.

Dermed ble Max Verstappen tvunget til å kjøre med de samme dekkene ut løpet.

– Jeg tror ikke dekkene holder til mål, sa Verstappen på internradioen til Red Bull da det gjensto snaut 20 runder.

Valtteri Bottas fikk teamordre om å slippe Hamilton forbi seg, men finnen holdt Hamilton bak seg gjennom flere svinger, noe som gjorde at Hamilton tapte en del på den runden. Men det ble altså ikke noe avgjørende.

Etter 60 av de 66 rundene kjørte Hamilton ganske enkelt forbi Verstappen, som dermed valgte å kjøre i depotet og bytte dekk for å sette beste rundetid.