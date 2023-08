SATSER FRISKT: Lile Elise Fyrileiv satser på Formel 1 - nærmere bestemt den kvinnelige utgaven ved navn F1 Academy.

Lilo (19) sikter på kvinne-Formel 1: − Jeg måtte ha litt rosa

Lilo Elise Fyrileiv (19) har målet klart: Hun vil kjøre i kvinnenes Formel 1-serie i 2024.

– Jeg har ambisjoner, men trenger sponsorer, smiler Son-kvinnen.

Vi møtes på hennes nåværende jobb, Son Spa. Men selv om hun trives godt i trehusbebyggelsen og smugene ved Oslofjorden, vil Lilo ut i den store verden.

– F1 Academy, sier hun drømmende.

– ???

– Den nye serien for kvinner, der målet er å få fram kvinnelige førere til Formel 1.

Det er foreløpig et stykke dit. Først skal hun kjøre i Supercar Challenge-serien, der første løp går i nederlandske Assen til helgen.

– Det blir så spennende. Jeg gleder meg!

GLISET: Dette er bilen som Lilo Elise Fyrileiv skal kjøre i Supercar Challenge-serien. Bildet er fra en test på Donington-banen nylig.

Fyrileiv drev med svømming, ridning og fotball. Så ble det gokart. Der har hun gjort det så bra at du har vært eneste jente i verdensfinalen i den såkalte KZ-klassen to ganger.

Derfor er det ganske nytt for henne å sitte i en bil.

– Det blir en ny start, sier hun.

– Forklar!

– Ny bil, nytt team, nye baner.

Så kommer faktaopplysningene på løpende bånd:

– Jeg skal kjøre en protypebil. Praga R1t. 380 hestekrefter. 640 kilo. Toppfart 275 km/t og masse «downforce downforceMarktrykket for bilen.».

– Prototype?

– Det er sånn bil som de bruker i Le Mans 24-timers, bare litt mindre. Jeg kjører en liten sportsbil. Jeg har allerede vært på Donington-banen og testet den. Det var så spennende! Jeg har aldri kjørt så fort før.

GODT MOTTATT: Lilo Elise Fyrileiv sier at hun bare får positive tilbakemeldinger som enslig jente i motorsirkuset.

Hun holder en rosa hjelm under armen.

– Jeg ville ha med noe feminint. Jeg har hatt svart hjelm tidligere. Jeg måtte få frem litt rosa for å vise at jeg er jente.

Pappa Floki Fyrileiv er stolt over datteren. Det var han som tok henne med på gokart-banen. Han smetter inn:

– De var superimponert over Lilo da hun testet for Idola-teamet. Og sjefen for Arden Motorsport kom og sa han var imponert. Han heter Garry Horner og er faren til Christian - sjef for Red Bull i Formel 1.

Mens vi er i miljøet av Formel 1-sjefer: Horners rival, Mercedes-sjefen Toto Wolff, har en kone som heter Susie Wolff. Hun er sjef for F1 Academy - serien som Lilo Elise Fyrileiv drømmer om å kjøre for neste sesong.

Pappa igjen:

– Opplegget for F1 Academy i 2024 blir sånn at fem Formel 2-team stiller med tre førere hver. Alle de ti Formel 1 teamene velger seg en fører fra Academy som skal under deres «vinger» med samme farger og dekor. De resterende fem førerne får andre avtaler som ikke er avklart ennå, altså 15 førere til sammen.

HEFTIG: Denne bilen går som en rakett. Toppfarten er 275 km/t.

– De kjører Formel 4-biler, men med litt andre vinger. Formel 1 går inn og dekker halve budsjettet. Det vil koste oss rundt tre millioner kroner å kjøre der. Det som er nytt og spennende for neste år er at løpene blir kjørt sammen med Formel 1-sirkuset, ikke like mange løp, men en god del, og det kan igjen bety TV-sendinger.

ROSA HJELM: Lile Elise Fyrileiv liker feminine detaljer - som den rosa hjelmen.

Men både far og datter innser at nåløyet er lite:

– Vi vet at det blir tøft, men vi er offensive og skal jobbe veldig hardt for dette, sier Floki Fyrileiv.

Lilo Elise Fyrileiv har ingen betenkeligheter med å gå «all in».

– Jeg har allerede vist i gokart hva jeg er god for.

– Hvordan er det å være jente i dette mannsmiljøet?

– Jeg har alltid blitt møtt positivt. De synes det er kjempekult at jeg kjører så fort. Det er litt «rart» at ei jente kjører så fort og kan de tingene som gutter kan. Men alle er positive, så det er en stor motivasjon.

Hennes første løp i Supercar Challenge går altså på den kjente Assen-banen i Nederland til helgen. Der kjører hun på lag med Ed Bridle. Hennes coach Rodolfo Gonzalez er tidligere testfører i Formel 1.

PS: Hvor navnet «Lilo» kommer fra? Det er hentet fra Disney’s Lilo & Stich, som foregår på Hawaii. Pappa Floki utdannet seg til helikopterpilot der, og senere bodde hele familien på Hawaii og drev kaffefarm.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post