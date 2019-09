HARDT SKADET: Michael Schumacher. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Avis: Schumacher får stamcellebehandling

Den tidligere Formel 1-stjernen Michael Schumacher (50) er til behandling på det velrenommerte Georges-Pompidou-sykehuset i Paris.

Nå nettopp







Det hevder både avisen Le Parisien og RMC Sport. Opplysningene er ikke bekreftet av familiens talskvinne.

Den mestvinnende Formel 1-føreren i historien ble alvorlig skadet i en ulykke da han sto på ski i Frankrike i romjulen 2013. Siden september 2014 har han befunnet seg på familiens gård i nærheten av Genève-sjøen i Sveits.

Le Parisien skriver at han skal gjennomgå stamcellebehandling på sykehuset. Avisen mener å vite at han skal behandles av Philippe Menasche, som er beskrevet som en pioner på feltet stamcellekirurgi i forbindelse med hjertefeil.

les også Vettel i trøbbel: – Han kjørte ut som en idiot

Kona Corinna har vært bevisst på at alle opplysninger om Michael Schumachers helsetilstand etter ulykken skal holdes hemmelig. Derfor er det uklart hvor store skader han har, men det er kjent at han fikk en alvorlig hjerneskade etter å ha falt og slått hodet i en stein.

RMC Sport har fått bekreftet Le Parisiens informasjon om at Schumacher er fraktet til sykehuset i Paris, men kjenner ikke til hvilken behandling han skal få der.

Schumachers mangeårige talskvinne, Sabine Kehm, har ikke kommentert saken.

les også Petter Solberg slo sønnen i finalen

Hans gode venn Jean Todt, som nå er president i det internasjonale bilsportforbundet, var på besøk hos Schumacher 45 minutter tirsdag, stadig ifølge Le Parisien, som også skriver at tyskeren har vært på Paris-sykehuset to ganger tidligere.

VELRENOMMERT: Georges-Pompidou-sykehuset i Paris. Foto: YOAN VALAT / EPA

Jean Todt skal ha kommet rett fra Chartres, sør for Paris, der han var i begravelsen til Formel 2-føreren Anthoine Hubert, som omkom i et løp på Spa-banen i Belgia nylig. I den begravelsen var også Michael Schumachers sønn Mick.

Todt var sportsdirektør i Ferrari da Schumacher sikret seg fem strake VM-gull fra 2000 til 2004. Han er en av de ytterst få personer som har kontakt med familien og får lov til å møte Schumacher etter ulykken. I juli sa Todt i et intervju med RMC at den syv ganger verdensmesteren «kjemper videre». Sammen med Schumacher skal han ha sett på et Formel 2-race der Mick deltok.

les også Dennis Olsen mistet kamerat i dødskrasjen: – Jeg trodde det nesten ikke

Opplysningene i Le Parisien er brakt videre av en rekke tyske medier, blant annet den statlige TV-kanalen ZDF. Tyske medier er generelt forsiktige i sin omtale av Schumacher og hans helsetilstand.

Focus skriver at den tidligere racerføreren ble fraktet fra Sveits til Paris i største hemmelighet og at det er omfattende sikkerhetstiltak rundt ham på sykehuset.

Michael Schumacher er verdensmester syv ganger og vant 91 VM-runder i perioden 1992 til 2006. Han kjørte sitt siste Formel 1-løp – av i alt 307 – i 2012.

Publisert: 11.09.19 kl. 18:44







Mer om