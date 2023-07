Max Verstappen sammen med Red Bull-sjef Christian Horner (t.h.).

Max Verstappen overlegen - men straffet for girkasse-bytte

Max Verstappen (25) var overlegent best i kvaliken - men en straff betyr at han starter som nummer seks i søndagens Grand Prix i Belgia.

– Det er bare å bøye seg i støvet, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om verdensmesteren oppvisning på Spa-banen.

Etter som Max Verstappen har fått byttet girkasse, flyttes han fem plasser ned i startoppstillingen til søndagens hovedløp, en såkalt gridstraff. Det er lov å bytte fire ganger uten straff, men Red Bull har nå kommet opp i fem - og det gir fem plassers straff etter FIA-reglene.

Dermed får Charles Leclerc beste startposisjon, etter som han var nærmest Verstappen. Men det skilte åtte tideler opp til nederlenderen.

Verstappen raste mot Red Bull-teamet etter Q2, der han med nød og neppe unngikk å bli utslått. Da han senere kjørte inn til en suveren seier i kvalifiseringen, ba han om unnskyldning til teamet for sitt utbrudd.

Du kan se utbruddet her:

Det var en regnfylt fredag på Spa, men midtveis i Q2 mente teamene at det hadde tørket opp så mye at det var mulig å bytte til slicksdekk.

– Målet er fortsatt å vinne. Dette er som en hjemmebane nummer to for meg, sier Verstappen i arenaintervjuet.

I årets andre helg for AlphaTauri ble kvalifiseringen en skikkelig nedtur for Daniel Ricciardo. Han fikk nemlig strøket sin bestetid som følge av at han forbrøt seg mot de såkalte track limits. Dermed ble Ricciardo nest dårligst i kvalifiseringen.

Sergio Pérez (33) har hatt en rekke dårlige kvalifiseringer for Red Bull i sommer. I søndagens løp i Belgia kommer han til å ha nest beste startposisjon etter som han ble nummer tre i kvalifiseringen.

Lewis Hamilton får tredje beste startspor, fulgt av Carlos Sainz jr., Oscar Pisatri og Lando Norris. De to McLaren-førerne får altså startposisjon fem og seks.

Til lørdagens sprintløp på Spa er det en egen shoot-out lørdag kl. 12. Sprintløpet går lørdag kl. 16.25.

PS: Otmar Szafnauer er ferdig som sjef i Alpine og må forlate stallen allerede etter Spa-helgen. Bruno Famin overtar inntil videre.