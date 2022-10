Bakkerud i vanvittig krasj: − Glad jeg lever

Andreas Bakkerud (30) trodde at han var rallycrossføreren som unngikk de store krasjene. Det var før han kjørte Nitro Rallycross-runden i Minneapolis i helgen.

– Jeg er både blå og hoven og «ødelagt» i kroppen. Men heldigvis gikk det veldig bra. Jeg er glad jeg lever, sier bergenseren til VG fra USA.

Ikke bare lever han.

– Jeg slapp unna knekte bein og hjernerystelse og det meste. Selv om kroppet er mørbanket nå, skal jeg være klar igjen for fullt til neste runde om tre uker. Jeg har vært skikkelig heldig.

VAR HELDIG: Andreas Bakkerud, her i 2020.

Bakkerud var i 2019 så nær som det er mulig å bli verdensmester i rallycross– uten å bli det. Han hadde like mange poeng som svenske Timmy Hansen - men ble slått på færre enkeltseirer og måtte nøye seg med sølv. Han kjørte i alt ni sesonger i supercar-klassen i VM.

Bakkerud sier at han var 16 år sist han «rullet» skikkelig.

– Du føler deg litt uovervinnelig. Du tror ikke at det skal skje deg. Men plutselig hadde jeg null styring og bilen rullet rundt.

– Det var et hull i banen som det ikke var mulig å se. Venstre hjul tok tak. Plutselig bare flippet bilen rundt. Jeg gikk vel rundt tre ganger og landet på betongmuren. Det er første gang noen har hatt en så voldsom krasj med disse el-bilene. Fraser McConnell fra Jamaica kom bak meg og gjorde det samme. Han landet i et vann. Det er selvfølgelig litt spesielt med tanke på at dette er helelektriske biler.

– Men selv om vi begge fikk skikkelig juling og måtte på sykehus, så fungerte sikkerhetsopplegget perfekt. Dermed slapp vi begge unna alvorlig skader. Nå bytter vi hele sikkerhetsburet på bilen. Batteriene er også tatt ut for å sjekkes grundig. Og alt av plast er byttet ut. Det samme er bærearmer og drivaksler.

Nitro Rallycross er en ny, helelektrisk serie. Det er spesialbygde biler, som på det mest ekstreme kan gi over 1000 hestekrefter. Sammen med svenske Robin Larsson danner Bakkerud teamet Monster Energy RX Cartel.

– Vi har vanligvis 500 kw, men det er spesiell «push-to-pass»-knapp som vi kan bruke. For eksempel kan vi kjøre i fem sekunder med 750 kw i fem sekunder eller med 650 kw i ti sekunder, forteller Bakkerud.

Andreas Bakkerud i aksjon.

I fjor ble han europamester i «vanlig» rallycross. I år har han seier i Sverige og 2. plass i England i denne el-rallycrossen. Han kom faktisk til start igjen også i Minneapolis, men var naturlig nok litt forsiktig og ble nummer fire.

– Jeg var litt pinglete da, ja ...

PS: Den tidligere Formel 1-stjernen Jenson Button prøvde seg også i løpet. Han var sjanseløs. - Det var uvant for ham, konkluderer Andreas Bakkerud velmenende.