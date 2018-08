SUKSESS: Mick Schumacher har vunnet to løp i den europeiske Formel3-serien denne sesongen. Han ønsker å følge i farens fotspor. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Schumacher-sønnens hyllest til faren: – Han har betydd alt

Mick Schumacher (19) tar stadig nye steg i motorsportskarrieren. Nå hyller han faren og kaller ham sitt «idol».

– Han har hatt store påvirkning på meg, og at jeg holder på med det jeg gjør. Han var mitt idol, sier Schumacher junior til BBC.

– Jeg forsøker å lære av hvordan han kjørte, han har betydd alt for meg og at jeg holder på med det holder på meg. Jeg er glad for det, sier Mick Schumacher i et intervju.

Mick Schumacher var med faren da han skadet seg alvorlig i en skiulykke i Frankrike i romjulen 2013. I snart fem år har Michael Schumachers helsetilstand blitt holdt hemmelig av familien.

Sønnen forteller i BBC-intervjuet at det var et følelsesladet øyeblikk i fjor da han fikk kjøre farens vinnerbil da han tok sin første VM-tittel, i 1994, en Benetton B194.

– Det var følelsesladet for alle som var der å se bilen igjen etter så lang tid. Det var synd jeg ikke fikk kjørt mer med den, sier Mick Schumacher.

Han har den siste tiden tatt to seirer i den europiske Formel3-serien som mange bruker som et springbrett mot Formel1, som er det alle europeiske racerførere higer etter. Han kjører der i Prema Theodore Racing-teamet som har motor fra Mercedes og chassis fra Dallara.

Heller ikke Mick Schumacher antyder noe om farens helsetilstand. Moren Corinna har vært bevisst på at det skal holdes hemmelig. Familien bor på et gods i Sveits. Selv nyter Mick at han ikke blir gjenkjent av folk flest på gata.

– Vi har klart å holde det private privat, sier han i intervjuet med BBC.

Familien måtte sist uke gå ut og dementere påstanden i et sveitsisk magasin at Michael Schumacher skulle flyttes til deres nye feriested på Mallorca.

På godset i Sveits skal de ha bygget opp en sykestue der Michael, som nå er 49 år, har hjelp av helsepersonell døgnet rundt.

Ifølge Bild Zeitung er det nye feriestedet på Mallorca, som de ga nærmere 300 millioner kroner fra Real Madrid-president Florentino Pérez, først og fremst tiltenkt kona og de to barna til Michael Schumacher.