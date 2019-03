Eksperten går mot strømmen og tror på VM-gull til Vettel

Lewis Hamilton (34) har vunnet fire av de fem siste årene. Men kan de to Ferrari-førerne utfordre Mercedes-høvdingen i Formel 1-VM i 2019?

VG har bedt to av Norges fremste eksperter sette opp sitt tips for VM totalt. Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen tror Hamilton vinner igjen, mens parcferme.no-redaktør Simen Næss Hagen holder på Sebastian Vettel, som vant fire VM på rad fra 2010 til 2013 for Red Bull. Mercedes-førere har vunnet samtlige VM-gull siden den gang.

– «Alle» tror på Hamilton. Så jeg satser på Vettel, smiler Simen Næss Hagen.

Her er hans liste:

1. Sebastian Vettel, Ferrari.

2. Lewis Hamilton, Mercedes.

3. Charles Leclerc, Ferrari.

4. Max Verstappen, Red Bull.

5. Valtteri Bottas, Mercedes.

6. Daniel Ricciardo, Renault.

Her er Atle Gulbrandsens tips:

1. Lewis Hamilton, Mercedes.

2. Sebastian Vettel, Ferrari.

3. Charles Leclerc, Ferrari.

4. Max Verstappen, Red Bull.

5. Valtteri Bottas, Mercedes.

6. Pierre Gasly, Red Bull.

Vettel endte hele 88 poeng bak en suveren Hamilton i 2018. Tyskeren har gjort for mange feil.

– Har han vokst etter feilene som har fulgt ham? Naivt nok tror og håper jeg det, for mesterskapet sin skyld også. Derfor holder jeg en knapp på Sebastian Vettel, selv om ekspertenes stalltips nok vil forbli Lewis Hamilton. Det er mange år siden Vettel tok sitt siste gull. Han bør være mer enn sulten nok dersom han skal ha det setet han har, sier Simen Næss Hagen.

– Vettel får en tøff jobb i år med å kjøre fra teamkollega Leclerc, men jeg tror han klarer det på rutinen. Ferrari er kanskje raskest på våren, men jeg tror Mercedes vil være sterkere i høst, sier Atle Gulbrandsen, som altså holder Lewis Hamilton som favoritt til å ta sitt sjette VM-gull (i så fall vil han ligge bare én bak Michael Schumacher).

VM-førere 2019 Merdedes: Lewis Hamilton (34). Valtteri Bottas (29). Ferrari: Sebastian Vettel (31). Charles Leclerc (21). Red Bull-Honda: Max Verstappen (21). Pierre Gasly (23). Renault: Daniel Ricciardo (29). Nico Hulkenberg (31). Haas: Romain Grosjean (32). Kevin Magnussen (26). McLaren: Lando Norris (19). Carlos Sainz (24). Racing Point: Sergio Perez (29). Lance Stroll (20). Alfa Romeo: Kimi Räikkönen (39). Antonio Giovinazzi (25). Toro Rosso: Alexander Albon (22). Daniil Kvyat (24). Williams: George Russell (21). Robert Kubica (34). Vis mer vg-expand-down

Gulbrandsen, som har kommentert Formel 1 på norsk TV siden 1997, sier dette om Hamilton:

– Han er regjerende mester, han har en bra bil, han er full av selvtillit og han gjør sjelden feil.

Når det gjelder bilene, er Simen Næss Hagen enig med Gulbrandsen i at Mercedes vil komme sterkere utover i sesongen:

– Mercedes og Ferrari er så å si jevngode, selv om test er test (der Ferrari var raskest) og Mercedes har for vane å komme mer utover sesongen.

Og mener altså at Vettel kan vinne:

– Er Vettel mer feilfri enn i fjor, så skal Hamilton få slite mer i år.

Begge ekspertene er enige om at den nye Ferrari-føreren, Charles Leclerc, er en god kandidat til bronsen.

– Han har ingenting å tape, og er feltets nye «wonderkid» som garantert vil nå nye milepæler. Jeg tipper han også kan vinne løp på en god dag, sier Simen Næss Hagen.

Det samme mener Gulbrandsen:

– Leclerc er et av de største talentene i F1. Jeg tror han kommer til å vinne løp og utfordre Vettel.

Ekspertene er også veldig enige om at Max Verstappen er avhengig av hvor gode de nye motorene er.

– Han er kompromissløs og utrolig talentfull. Spørsmålet er om Honda-motoren til Red Bull er god nok, sier Atle Gulbrandsen.

De er like enige om at finnen Valtteri Bottas har sin siste sjanse til å overbevise i Mercedes.

– Han har alt å tape og har kun én sjanse dette året til å overbevise. Er stygt redd for at Hamilton er det lille foran i starten av sesongen, som vil gjøre Bottas til nok en «wingman» for at Hamilton skal få ta sitt sjette VM-gull. Og da spørs det om han også klarer å holde unna for de beste førerne i henholdsvis Ferrari og Red Bull, sier Simen Næss Hagen.

I fjor var det to finner, én danske og én svenske i Formel 1. Finnene Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) er fortsatt med, det samme er Kevin Magussen (Haas-Ferrari), mens svensken Marcus Ericsson nok har brukt sine muligheter i Formel1 og nå skal kjøre IndyCar på den andre siden av Atlanteren.

VGs tips: Sebstian Vettel-seier i Australias Grand Prix

Sebastian Vettel skal stå opp tidlig om han skal frata Lewis Hamilton en ny VM-tittel. Da bør han vinne i sesongåpningen i Australia i helgen. Vinterens testing har vært positiv både for Ferrari og Mercedes, men Vettel bør være mer sulten enn Lewis nå.

Vi tror Vettel vinner, som han har gjort de to siste årene i Australias Grand Prix. Oddsen står til 2,35, spillestopp er kl. 02.00 natt til lørdag og Viasport 1 har senderettighetene.

