SLITER: Oliver Solbergs første sesong som fast fører i rally-VMs superklasse har ikke gått etter forventningene til nå.

Pappa Petter om Solbergs nedtur: − Det er tøft

2022 har vært en eneste stor nedtur for Oliver Solberg (20) til nå. Aller verst var det i Finland sist - da han lot tårene trille i fortvilelse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Petter Solbergs sønn er bare nummer 14 til nå i VM - bak blant annet den norske duoen Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen, som kjører i «B-klassen» og derfor normalt sett skulle være bak Oliver Solberg.

– Det er tøft, medgir pappa Petter til VG.

– Han har vært hjemme på gården vår i Sverige og ladet batteriene. Det er mye som er tøft. Jeg har bedt ham om ikke å se på sosiale medier, fortsetter Petter Solberg - som mener dette er en stor forskjell fra hans karriere.

– Hyundai jobber med å få bilen som Oliver liker den, og den føles mye bedre nå. Nå håper vi på en stabil og god helg, slik at han får godfølelsen tilbake.

I helgen har Oliver Solberg muligheten til å å slå tilbake i VM-runden i Belgia. Torsdagens shakedown (treningskjøring før et rally) var svært oppløftende, og Solberg junior gjorde en bra fredag i Ypres Rally. Han la seg til å sove på 7. plass.

Oliver Solberg og kartlseser Elliott Edmondson i aksjon i Rally Kenya den 25. juni.

I løp etter løp har det vært problemer for 20-åringen:

Rally Monte Carlo: Brutt. Måtte trekke seg på søndagen på grunn en eksoslekkasje i bilen. Før det hadde han også vært en tur i grøfta.

Rally Sverige: 6. plass. På hjemmebane viste Solberg junior tidvis bra tempo før et teknisk problem spolerte muligheten til en bra plassering.

Rally Kroatia: Brutt. Avkjøring og brann i bilen gjorde at han ikke kom til start på søndagen. Kjørte bra før det.

Rally Portugal: 25. plass i «B-klassen». Kjørte WRC2 i dette løpet. Styrearm i forstillingen brakk - trøsten var at han vant «power stage» (bonuspoengsprøve).

Rally Kenya: 10. plass. Møtet med det klassiske Safari-rally ble trøblete. Kenyansk pulversand skapte problemer. Måtte stoppe en rekke ganger underveis.

Rally Estland: 13. plass. Trøbbel punktering, ødelagt servostyring, småfeil og tidsstraff. Var bare ett tidel unna karrierens første fartsprøveseier på øverste nivå i rally-VM.

Rally Finland: Brutt. Kjørte ut og rullet allerede i første sving av rallyet fredag. Dermed ble det bare ti sekunders kjøring før det var over for Solberg.

I 2022 kjører Oliver Solberg for første gang fast i den gjeveste klassen. Han har Hyundais tredje bil. De to andre i teamet, Ott Tänak og Thierry Neuville, ligger som nummer to og tre i VM til nå. Solberg kjører sitt syvende nivå én-løp for sesongen i helgens Ypres Rally Belgia.

Tårer i øynene

I fjor hadde han en kruttsterk 5. plass i Italia i en gjesteopptreden i «versting-klassen». Men det er fortsatt hans beste resultat på øverste nivå i VM.

– Jeg er veldig motivert for å komme sterkere tilbake etter uhellet i Finland, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

Etter krasjen i Finland uttalte han med tårer i øynene til Dirt Fish:

– Jeg er helt knust. Jeg var uheldig eller dum eller hva du kaller det. Det er ikke så lett. Det er mye uhell. Det er vanskelig å forstå hvorfor det skjer.

– Har potensialet

Konstituert teamsjef i Hyundai Motorsport, Julien Moncet, sier dette til Parc Fermé:

– Oliver sliter mellom å vise fart og deretter ta stor risiko, for så å fullføre løp ved å være mer varsom og senke farten. Det er en vanskelig balanse for en ung fører når du vil oppnå begge deler, både prestasjon og forutsigbarhet.

Moncet uttaler at Solberg «uten tvil har potensialet, men vi må være tålmodige og holde presset unna ham, slik at han kan vokse».

Finske Kalle Rovanperä (21), sønn av tidligere rallyfører Harri Rovanperä, er suveren i årets VM. Toyota-føreren har 198 poeng - nesten 100 poeng foran Hyundai-duoen Tänak og Neuville.

PS: WRC2-klassen - altså den nest grommeste klassen - ser i helgen ut til å bli en duell mellom den norske duoen Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen og bilen med Stéphane Lefebvre i førersetet.