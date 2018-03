CELEBERT SAMARBEID: Norske Dennis Olsen fotografert i 2017 og skuespiller Patrick Dempsey. Foto: Porsche og TV 2

Norske Dennis (21) får «McDreamy» fra Grey’s Anatomy som sjef

Publisert: 08.03.18 06:51

MOTORSPORT 2018-03-08T05:51:56Z

Norges Porsche-proff Dennis Olsen (21) skal kjøre den europeiske Le Mans-serien - og får «Grey’s Anatomy»-stjernen Patrick Dempsey som én av sine sjefer.

«McDreamy» er nemlig en av eierne i Dempsey-Proton-teamet som østfoldingen skal kjøre for.

– Jeg kommer nok til å ha en del med ham å gjøre. Jeg hører han prøver å komme på løp når han har mulighet, sier Dennis Olsen til VG.

Foreløpig har han ikke truffet Hollywood-stjernen, men det er klart at han skal kjøre for teamet i det som er et EM for Le Mans-biler.

Etter å ha vunnet det tyske Porsche Carrera-mesterskapet og blitt nummer to i den prestisjefylte Porsche Supercup i fjor, ble Dennis Olsen forfremmet til helprofesjonell fører som det Porsche kaller «Young Professional».

Han har allerede debutert i den rollen i 24-timersløpet i Dubai i januar, men der måtte bilen bryte.

– I Le Mans-serien er vi flere førere, og som «hovedfører» må jeg ta et ansvar for at alle skal kjøre så fort som mulig, sier Dennis Olsen.

– Det er veldig stort potensiale i bilen, men det kommer også an på de andre sjåførene. Vi må bygge hverandre opp, og jeg skal hjelpe til så godt jeg kan.

Dempseys team konkurrerer også i VM, og det er ikke utenkelig at Dennis Olsen kan få sin debut der i løpet av året.

– Jeg blir vel en slags reserve om det skulle bli sykdom eller lignende. Eller hvis jeg gjør det veldig bra i den europeiske serien, så kanskje …

Dennis Olsen har foreløpig ikke rukket å sette seg inn i alle reglene for den europeiske Le Mans-serien, men det første løpet går den 15. april på den kjente Paul Richard-banen i Frankrike. Mesterskapet består av i alt seks løp.

– Jeg skal kjøre en Porsche 911 RSR. Det er en GTE-bil som er noe raskere enn GT3-bilen som jeg kjørte i Dubai. Jeg har aldri kjørt denne bilen tidligere.

– Det er et høyt nivå. Etter det jeg forstår har også Ford og Aston Martin gode team, sier Olsen.

Mange av teamene deltar også i det verdenskjente 24-timersløpet på Le Mans i juni, men det er foreløpig ingen planer om at Dennis skal kjøre dette løpet i 2018.

– Men jeg kommer til å kjøre mange andre løp for Porsche i andre mesterskap også. Hvilke løp dette er må jeg imidlertid komme tilbake til senere.

Patrick Dempsey er best kjent for sin rolle som nevrokirurgen Derek «McDreamy» Shepherd i «Grey's Anatomy», men har også hatt en rekke andre store roller.

Han er ikke den eneste stjernen som satser penger i dette mesterskapet. I fjor deltok et team eid av den franske fotball-legenden Fabien Bartez og den tidligere Formel1-stjernen Olivier Panis.

Dempsey er heller ikke den første amerikaner innen film og TV som satser penger på motorsport. Paul Newman og David Letterman er blant dem som har gjort det samme.