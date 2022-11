KLAR FOR VIKTIG SESONG: Dennis Hauger har valgt team for 2023.

Eksperten: − Dennis har kniven på strupen

Dennis Hauger (19) bytter lag. Viaplay-ekspert Thomas Schie mener det er et stort press på Norges Formel 1-håp.

Den første sesongen i Formel 2-mesterskapet har bare vært sånn passe for Hauger.

Nå bytter han fra Prema til MP Motorsport for 2023-sesongen, som altså er hans andre i Formel 2.

– Det blir et avgjørende år hvis han skal kunne tatt steget til Formel 1. Han bør helst bli topp 3 sammenlagt. Han bør vinne noen løp og bør sette noen pole position - vise at han er rask. Det blir litt kniven på strupen for Dennis, men det tror jeg han tåler, sier Thomas Schie til VG.

Dennis Hauger setter definitivt press på seg selv:

– Det er alltid sånn at jeg må prestere. Nå går jeg inn i andre sesong med mer erfaring, og målet neste år er å vinne, sier han til VG.

FORMEL-HÅP: Dennis Hauger fotografert under Porsche-festivalen på Rudskogen.

– Jeg føler ikke at det er noe mer press enn før. Det er alltid press fra alle kanter. Jeg tenker mer på den jobben jeg må gjøre og gjøre det beste jeg kan, sier Formel 2-føreren.

MP Motorsport har årets Formel 2-mester i Felipe Drugovich, som avgjort mesterskapet, til tross for at to løp gjenstår. Hauger sto mellom nederlandske MP Motorsport, franske ART Grand Prix og de to britiske teamene Carlin Motorsport og Virtuosi Racing.

For ett år siden valgte han Prema - tilsynelatende et genialt valg den gang. Men det har vist seg ikke å være suksess.

Info Dennis Hauger Født: 17. mars 2003 (19 år). Fra: Aurskog. Kjører Formel 2. Team: Prema i 2022, MP Motorsport fra 2023. Formel 3-fører 2020-21: Vant mesterskapet 2021. Formel 4-fører 2018-20: Vant det italienske Formel 4-mesterskapet. Vis mer

Manager Harald Huysman beskrev på en pressekonferanse fredag valget av team som «litt russisk rullet». Viaplay-ekspert Schie kommenterer det slik:

– Ja, det er mange gode team i Formel 2, og det er alltid litt gambling å velge. Nå har de landet på MP Motorsport, som har prestert veldig i 2022. De har en bil som har prestert både på kvalifisering og i såkalt racetempo i løp.

VIAPLAY-EKSPERT: Thomas Schie.

– Nå får de en tredagers test i desember rett etter sesongslutt og en ny test før neste sesong starter. På den måten kan de bli skikkelig kjent. Fordelen er at Dennis nå kan dra med seg masse erfaring fra 2022 inn i 2023.

Norges formel-håp ligger på 11. plass i Formel 2-mesterskapet for 2022 når to løp gjenstår.

Etter å ha vunnet Formel 3 i 2021, er 2022 Dennis Haugers første sesong i Formel 2.

Dennis Hauger vant sitt første Formel 2-løp ved å gå til topps i sprintløpet i selveste Monaco. Den første seieren i et hovedløp kom i Baku i Aserbajdsjan.