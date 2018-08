FORMEL1-KONGE: Michael Schumacher, her fotografert i 2012. Foto: Shizuo Kambayashi / TT / NTB Scanpix

Schumacher-familien avviser flytting til Mallorca

MOTORSPORT 2018-08-17T06:24:42Z

Schumacher-familien har kjøpt et luksuriøst feriested på Mallorca, men har ingen planer om å flytte dit.

Publisert: 17.08.18 08:24

Det er Michael Schumachers mangeårige talskvinne Sabine Kehm som sier dette til Bild .

Det var det sveitsiske magasinet L'Ilustre som ble sitert over hele verden på at Michael Schumacher (49) skulle flyttes til Mallorca, der familien har kjøpt et stort feriested av Real Madrid-president Florentino Perez.

Det er riktig at de har kjøpt luksusstedet i Port d'Andratx for snaut 300 mill. kroner, men ifølge Kehm har de altså ingen planer om å flytte dit. Vanligvis velinformerte Bild skriver at stedet er kjøpt for at kona Corinna og barna Gina (21) og Mick (19) kan feriere der.

Magasinet siterte byens borgermester på at de «Michael Schumacher kommer og bosetter seg hos oss», men hun avviser nå i en pressemelding at hun skal ha sagt noe slikt.

I en pressemelding sier borgermester Karia Rouarch at hun snakket med magasinet og at hun da bekreftet huskjøpet, som allerede var kjent. Men hun hadde ikke sagt noe om at Schumacher var på vei til å flytte, bare at han ville bli tatt i mot med åpne armer, som en hvilken som helst borger, om han ville flytte dit. Ifølge Rouarch kan det ha handlet om feil oversettelse.

Michael Schumacher ble alvorlig skadet i en skiulykke i romjulen 2013 og har siden vært skjermet fra offentligheten. Kona Corinna har vært bevisst på at ingen informasjon om Formel1-kongens helsesituasjon skal ut. Derfor er det ukjent hvor alvorlig det er.

Etter at han ble utskrevet fra sykehus i september 2014, har Michael Schumacher holdt til på familiens gods ved Geneve-sjøen, der han ifølge en rekke medier pleies av helsepersonell døgnet rundt. Det er selvfølgelig dyrt, men Schumacher er god for flere milliarder etter en fantastisk Formel1-karriere.

Hans tidligere sjef i Ferrari-teamet, nå president i det internasjonale bilsportsforbundet, Jean Todt, sa nylig til den argentinske avisen «La Nacion» at Schumacher «er omgitt av sin familie».

– Helsen er noe privat, og jeg tenker at Michael kan få lov til å leve i fred, sa Todt.

Sønnen Mick (19) markerer seg også i motorsport. Han vant nylig et Formel3-løp på Spa i Belgia - samme banen som Michael for 26 år siden tok sin første Formel1-seier. Han ble verdensmester i Formel1 syv ganger - mer enn noen andre i historien.