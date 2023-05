Nikita Mazepin ønsker seg tilbake til Formel 1-sirkuset.

Mazepin jobber mot Formel 1-retur – vil ha sanksjonene fjernet

Russiske Nikita Mazepin har i britisk høyesterett startet sin sak om å få løftet sanksjonene mot ham slik at han kan returnere til Formel 1.

Mazepin kjørte 2021-sesongen for Formel 1-laget Haas, men i mars påfølgende år ble han droppet som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Det ble også hovedsponsoren, som var kontrollert av Dimitri Mazepin, motorsportutøverens far.

Dimitri Mazepin ble ilagt strenge restriksjoner av EU som følge av sine bindinger til Russlands president Vladimir Putin. I tillegg ila Storbritannia og Canada restriksjoner mot pappa Mazepin og sønnen. Det skal i hovedsak dreie seg om at midler ble fryst og at sønnen Nikita ikke kan reise slik han ønsker.

Mazepins advokater har i britisk høyesterett argumentert for at det gjør at han ikke kan holde samtaler med lag om en potensiell retur til Formel 1.

I et vitneutsagn har Mazepin uttalt at «selv om de canadiske restriksjonene skulle bestå, vil jeg ha mulighet til å starte forhandlinger om å returnere til Formel 1 om sanksjonene løftes både i EU og Storbritannia».

En ny høring i saken er ventet i juni. Der skal det høyst trolig tas en avgjørelse i saken om sanksjonene.

