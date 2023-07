Dennis Hauger i aksjon fredag.

Dennis Hauger med sterk kvalik

Dennis Hauger (20) var heldig å få satt en kvalifiseringstid i regnet på Spa. Dermed har han et godt utgangspunkt for helgens to løp.

6. plass i kvalifiseringen betyr at han har femte beste startspor i lørdagens sprintløp og deretter sjette beste startspor i hovedløpet søndag.

– Det er okay med 6. plass. Det begynte å regne midt i den første tidsrunden, og da var det egentlig over. Å starte på 5. og 6. plass er to greie utgangspunkt for helgens løp, sier Hauger selv.

Han hadde sin beste Formel 2-helg denne sesongen for ei uke siden, og har muligheten til å ta enda et skritt i riktig retning på Spa lørdag og søndag.

Dennis Hauger ligger på 7. plass i Formel 2-mesterskapet etter en bra poenghøst i Ungarn der han vant sprintløpet. Med en god avslutning av sesongen kan han kjempe om medaljeplass. Det gjenstår bare åtte løp. 20 løp er unnagjort.