SEIER: Max Verstappen snek seg forbi på neste siste runde og vant Frankrike Grand Prix. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Forbauset Mercedes med genial manøver: − Vi skjønner det ikke

Max Verstappen (23) gikk seirende ut i en nervepirrende duell mot Lewis Hamilton. Pitstopp-taktikken til de to lagene ble utslagsgivende.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi bestemte oss for å ta to stopp og heldigvis betalte det seg. Men vi måtte jobbe hardt for denne seieren. Vi kjempet mot hverandre gjennom hele løpet og slik tror jeg det blir resten av sesongen, sier vinneren etter løpet.

– Jeg hadde ikke hjul på slutten av løpet. Vi må grave dypt og finne ut hva det er vi mangler på de rette strekkene. Det var veldig overraskende at hjulene ble slitt ned, sier Hamilton.

Dramatikken lot ikke vente på seg under Frankrike Grand Prix. Red Bull-fører Max Verstappen feilberegnet i første sving, havnet utenfor banen, og mistet ledelsen til Lewis Hamilton.

– Jeg klarte ikke holde kontroll over bilen, forklarte nederlenderen over radioen.

Hamilton har vunnet førermesterskapet seks år på rad, men i år får han sjeldent tøff kamp om tittelen av nettopp Verstappen. Over 53 runder à 5,8 kilometer på banen i Frankrike kjempet de to i nok en intens duell om seieren.

Både Hamilton og hans lagkamerat Valtteri Bottas klagde på dekkslitasje underveis i løpet, men Mercedes-duoen var langt ifra alene. Asfalten på Circuit Paul Ricard i Le Castellet var kjøligere enn tidligere i helgen og morgenregnet hadde forandret forholdene noe. Omtrent samtlige førere fikk trøbbel med dekkene, og i realiteten var det ingen som håndterte det bedre enn Hamilton innledningsvis.

Briten fortsatte å øke forspranget til Verstappen i front, men førernes pitstopp førte til et nytt bytte i teten. Hamilton kjørte inn for dekkbytte runden etter Verstappen, og da trykket 23-åringen skikkelig til. Snek seg akkurat foran Mercedes-bilen når Hamilton var på vei ut på banen igjen, og hverken teamet eller Hamilton klarte å forstå hvordan de hadde kastet bort ledelsen.

– Vi skjønner ikke hva som skjedde, kompis, lød beskjeden til Hamilton. De brukte 0,1 sekund kortere tid på deres pitstopp sammenlignet med Red Bull, men mistet likevel ledelsen.

En frustrert verdensmester la seg tett i rygg på Verstappen, som heller ikke var fornøyd med tingenes tilstand. Han klagde høylytt på manglende informasjon fra eget team.

– Ro deg ned! lød det strengt tilbake mot føreren.

– Vi kan ikke holde dette gående til slutten av løpet, var beskjeden fra Verstappen om presset fra Hamilton.

Ikke lenge etter kjørte han inn for å bytte dekk for andre gang. Det viste seg å være et smart trekk. For i ledelsen fikk Hamilton på nytt problemer med dekkene, og forspranget til Verstappen forsvant gradvis runde etter runde.

– Hvilke rundetider ønsker dere av meg? spurte en desperat Hamilton, som fikk beskjed om å forberede seg på en sluttduell mot Verstappen.

Underveis fikk Mercedes kritikk for å bare hente bilene inn til ett pitstopp. Kritikken var også heftig fra en av deres egne førere, Valtteri Bottas, som måtte gi opp å holde Verstappen bak seg.

– Hvorfor i helvete var det ingen som hørte på meg når jeg sa det ville kreves to stopp? tordnet finnen.

De sårbare dekkene til Mercedes ble til slutt utslagsgivende. På den nest siste runden snek Verstappen seg forbi og sikret seieren. Dermed økte han også ledelsen i førermesterskapet, hvor han leder 11 poeng foran Hamilton.

Etter løpet bekreftet Hamilton at også han hadde fortalt teamet at de burde ta to stopp.

– Jeg sa det til dere.

– Det er vår feil, beklagde teamet over radioforbindelsen.