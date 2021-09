HEFTIG: Det gikk for seg på Long Beach i helgen. Her er Fredric Aasbø i aksjon.

Dobbelt drama for Aasbø: − Den hardeste smellen jeg har hatt

Det gikk hardt ut over både kroppen og bilen på forhånd, men Fredric Aasbø (36) har på mirakuløst vis klatret til topps i Formula Drift-mesterskapet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde et uhell da jeg sto på wake-board i Texas ei uke før løpet. Den venstre skulderen ble slått ut av ledd, forteller Aasbø til VG.

Han og kompisene klarte ikke å få skulderen på plass, og det ble en smertefull kjøretur til sykehuset for å få orden på det.

– Det ble en spennende uke med undersøkelser hos en av de beste baseball-legene i USA. Jeg hadde videokonferanse med Jan Åge Asgrimsplass fra elitesatsingen til Norges Bilsportforbund om muligheten for å kunne kjøre løpet - tross skulderskaden.

På VGTV-sendingen ser vi hva som skjedde da Aasbø prøvesatt konkurransebilen første gang etter ulykken. Det gikk overraskende bra.

Men problemene var slett ikke slutt der. For på treningen, rett før kvalifiseringen i Long Beach, krasjet Fredric Aasbø dramatisk.

– Det hadde ikke noe med skulderen å gjøre. Men det ble en stor utfordring for teamet. Gutta gjorde en vanvittig jobb for å få bilen klar, sier den norske drifting-stjernen.

– Det ble en saftig krasj. Og igjen gikk det ut over venstre arm. Jeg slo armen mot sikkerhetsburet.

Men både Aasbø selv og hans Toyota GR Supra ble klar i tide.

– Det ble en drømmehelg på den vanskeligste banen i mesterskapet, sier Fredric Aasbø.

Finale og 2. plass var nok til å gå i ledelsen i mesterskapet.

– Ikke bare endte vi opp på pallen og var veldig nær seier, men i tillegg falt de tøffeste konkurrentene tidlig i konkurransen. Nå blir det et rotterace på finalen i Los Angeles om fem uker.

FINALEKLEM: Fredric Aasbø og kjæresten Hunter Taylor.

Fredric Aasbø sier dette om krasjen på fredagens trening:

– Det er kanskje den hardeste smellen jeg har hatt i Formula Drift så langt. Jeg feilkalkulerte posisjonen på banen bak konkurrent Dean Kearney, og knuste først siden på bilen i betongmuren før jeg slo hele fronten skjev. Dette var ca. en time før kvalifisering...

– Teamet la ned en av de råeste innsatsene jeg har sett og fikk meg tilbake på banen i tide for kvalifisering, og jeg klarte å holde roen og levere et sterkt run som holdt til 2. plass i kvalet. Det føltes som en god maktdemonstrasjon som viste konkurrentene våre hva vi er gode for når ting virkelig går galt.