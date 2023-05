Regn skapte kaos - men kjendisene koste seg i Monaco

Max Verstappen (25) var i en klasse for seg i Monaco Grand Prix - som ble dramatisk da regnet satte inn. Kjendisene koste seg på luksusyachtene, selv om de risikerte gummirester i champagnen.

Etter drøyt 50 av de 78 rundene begynte det å regne - og det ble et eneste virvar av førere som ville inn for å bytte til regndekk.

– Nå er det totalt kaos, utbryter Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Fernando Alonso (41) var først inne - uten å bytte til regndekk. Etter bare et par runder skjønte teamet at det var en stor feil.

– En kjempetabbe av Aston Martin å bytte til medium slicksdekk først, sier Henning Isdal som Viaplay-ekspert.

– Han kunne kanskje gitt Verstappen en fight, sier Thomas Schie i studio.

Uansett tok Alonso en råsterk 2. plass foran Esteban Ocon og Lewis Hamilton foran alle kjendisene:

Neymar hilser på Christian Horner. Kylie Minogue. Neymar. Maria Sjarapova. Mark Webber og Flavia Briatore. Gianni Infantino og president i det internasjonale bilsportforbundet Mohammed Ben Sulayem.

Esteban Ocon i Alpine ble helgens store overraskelse. Han er kåret til dagens fører. Dette er hans tredje pallplass i karrieren. Én av dem er seier: Ungarn i 2021.

– En stor opptur både for han og Alpine-teamet, fastslår Atle Gulbrandsen.

– Det var en super-weekend for laget, fastslår Ocon i et intervju vist på Viaplay.

Max Verstappen hadde beste startposisjon - fulgt av Alonso og Ocon. Charles Leclerc fikk nemlig tre plassers straff og startet som nummer seks.

Verstappen tok oppskriftsmessig starten, og Red Bull-føreren så seg aldri tilbake. Han tok sin 39. seier i karrieren.

– En overlegen forestilling av Verstappen, fastslår Henning Isdal.

– Dette er årets verdensmester. Det tror jeg vi kan si allerede, sier Atle Gulbrandsen.

– Det var et vanskelig løp, sier Verstappen i arenaintervjuet med David Coulthard.

– Det var vrient å kjøre. Det var ekstremt glatt. Men slik er Monaco, smiler nederlenderen.

– Max kjørte superbra. Vi hadde ingen sjanser, sier Alonso til David Coulthard.

Carlos Sainz ble liggende frustrert bak Esteban Ocon. Han håpet å komme forbi under pitstopp, men Ocon holdt seg foran. På internradioen klaget Sainz over at Ferrari ikke klarte å få ham forbi Ocon.

Sergio Pérez krasjet i kvalifiseringen og startet helt sist. Derfor hadde han en helt annen strategi som handlet om å gå inn og bytte til hardere dekk allerede etter én runde. Red Bull-føreren kjørte de raskeste rundene i løpet, men endte kjapt i kø-trøbbel. Løpet var ikke halvkjørt før Pérez ydmykt måtte se Verstappen kjøre forbi seg. Deretter krasjet han med Kevin Magnussen og fikk frontvingen ødelagt. Meksinaneren, som ligger som nummer to i VM, ble stående uten VM-poeng.

Kjendisene har som vanlig stått i kø for å se og bli sett under Monaco Grand Prix. Artisten Kylie Minogue, skuespillerne Orlando Bloom og Tom Holland, fotballstjernen Neymar, FIFA-president Gianni Infantino, den tidligere tennisstjernen Maria Sjarapova og forretningsmannen Flavio Briatore var blant de mest kjente.