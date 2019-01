I LUFTA: Sjåfør Frank Tore Larsen og kartleser Torstein Eriksen i aksjon i 2018. Foto: Oliver Alfredsen

I år kan du se rally-NM eksklusivt på VG+

VG+ har kjøpt de eksklusive rettighetene til årets norgesmesterskap i rally. En fantastisk mulighet, sier bilsportpresidenten.

Publisert: 08.01.19 16:37

I 2019 kommer VG+, i samarbeid med Nordur Film og Norges Bilsport Forbund (NBF), til å vise høydepunkter fra alle seks NM-rundene i rally.

Gjennom abonnement på VG+ vil du kunne se en utvidet høydepunkt-pakke på cirka 20 minutter hver tirsdag etter løpene.

Første løp er 19. januar i Sigdal.

NM-løp i rally i 2019 19.01.2019 NM1 = Sigdalsrally 02.02.2019 NM2 = Rally Hadeland 23.02.2019 NM3 = Numedalsrally 04.05.2019 NM4 = Rally Sørland 01.06.2019 NM5 = Aurskog Høland Rally 21.09.2019 NM6 = Rally Hedmarken

– Vi håper litt på effekten vi fikk da Petter Solberg vant VM i rally for 15 år siden , hvor vi opplevde at folk gikk mann av huse for å være ute å følge rally, sier NBF-president Per Madsen til VG.

Norgesmesterskapet arrangeres over seks løp fra januar til september.

VGs sportssjef Øyvind Brenne forklarer hvorfor man har valgt å kjøpe rettighetene til rally-NM.

– Motorsport er stort i Norge, og det er et område som ikke alltid får like mye oppmerksomhet. VG ønsker å teste interessen for stoffet, og ettersom rettigheter er stadig mer interessant innenfor VG+-universet, er dette en spennende match for oss.

Bilsport-presidenten mener den økte produksjonskvaliteten gjør produktet attraktivt å være med på. Dronebilder og såkalte «dash cams» (kamera på dashbordet) kommer til å være med på å løfte produksjonen.

– Jeg tror at vi kommer til å få en «boost», hvor mange flere blir kjent med sporten. Får en mulighet til å følge sporten når de selv måtte ønske det. Samarbeidet er også et resultat av at de som skal produsere dette er ytterst profesjonelle. Et klart skritt i riktig retning når det gjelder kvalitet og hva vi skal formidle.