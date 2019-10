NYTT SAMARBEID: Anders Jacobsen og Pål Anders Ullevålseter. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Anders Jacobsen blir sportssjef - i motorsport

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Anders Jacobsen (34) hopper tilbake til idretten. Nå som sportssjef. I motorsport.

For mindre enn 10 minutter siden







Den overraskende nyheten ble presentert på en pressekonferanse som Norges Motorsportforbund har lørdag morgen.

Det betyr at den tidligere skihopperen blir sjefen til for eksempel enduro-legenden Pål Anders Ullevålseter, båtrace-stjernen Marit Strømøy, vannjet-verdensmesteren Stian Schjetlein, Norges beste motocross- og snøscooter-førere. Enkelt fortalt blir Jacobsen sjef for alle motorsportsstjerner - bortsett fra dem som kjører på fire hjul.

les også Petter Solberg om sønnens VM-satsing: – Jeg putter ikke inn ei krone!

Anders Jacobsen satte hoppskiene i garasjen i 2015.

– Dette blir spennende. Selv om jeg ikke har noen erfaring, har jeg litt motorsportsblod i meg. Jeg liker alt som brummer og bråker. Og sportslig har jeg mer enn nok erfaring, sier han til VG.

Norges Motorsportforbund har gjennom lengre tid vært rammet av betydelig indre uro, men Jacobsen har ingen betenkeligheter med å ta jobben.

les også Rally-stjernen og modellen går fra hverandre – skylder på media

– Det er rensket opp skikkelig, og det har kommet inn mye nytt blod. Her er det mange som er langt framme i skoa. Nå skal vi bygge oss opp herfra, sier Anders Jacobsen.

– Hva din sterkeste side?

– At jeg er flink med folk. Og jeg trives godt i idrettsmiljøet.

les også Supertalentet Solberg tok lappen og reddet VM-debuten: – Har aldri vært så nervøs

Som skihopper vant Anders Jacobsen Hoppuken, ble verdensmester for lag og tok også OL-bronse for lag. Etter karrieren er han kanskje best kjent for at han vant Mesternes mester i 2017. Han var også med i «Skal vi danse», men måtte kaste inn håndkleet på grunn av sykdom.

Jacobsen er gift og har tre barn med kona Birgitte. Etter hoppkarrieren var han innom bilbransjen og har de siste to årene vært leder for SATS i Hønefoss, samt jobbet som ekspertkommentator for NRK.

Tommy Rovelstad hadde jobben som sportssjef i Norges Motorsportforbund før Jacobsen.

– Han ser hvordan en utvikler et talent til en toppidrettsutøver, sier Tony Isaksen, generalsekretær i motorsportsforbundet.

Publisert: 19.10.19 kl. 09:00







Mer om