Michael Schumacher fyller 50 år helt avskjermet: – Vi gjør alt som er menneskelig mulig

Det er fem år siden den tragiske ski-ulykken som snudde livet hans opp-ned. Michael Schumacher fyller 50 år torsdag. Vi vet fortsatt lite eller ingenting om tilstanden hans, men familien går ut med en sjelden uttalelse til jubileet.

Kona Corinna, som alltid har stått fjellstøtt ved Formel 1-legendens side, har bestemt at ingenting skal ut om helsetilstanden hans.

Men nå sier familien at de er glad for alle som vil markere torsdagens 50-årsdag, og sier samtidig dette i en uttalelse:

– Dere kan være sikre på at han er i de beste hender, og at vi gjør alt som er menneskelig mulig for å hjelpe ham.

Den tyske Formel 1-kongen lever fullstendig avskjermet hjemme i Sveits. Det har han gjort siden ulykken. Ingen - ut over noen ganske få utvalgte - kjenner tilstanden hans. Michael Schumacher har ikke vært å se siden den romjulsdagen da alt gikk galt. Og intet nytt er neppe godt nytt.

– Vennligst ha forståelse for at vi følger Michaels ønske og holder et følsomt tema som helse privat, heter det i uttalelsen fra familien.

Måten uttalelsen er formulert på, tyder på at han selv ikke er i stand til å påvirke innholdet.

Været var perfekt da han kjørte på ski denne søndagsmorgenen sammen med sin den gang 14 år gamle sønn Mick i Méribel i de franske alper.

Schumacher, som tidligere hadde tilbrakt atskillige romjuler i bakkene i Trysil, traff ifølge Die Welt en stein, falt - og traff en annen stein med hodet først. Hjelmen ble smadret, men den reddet livet hans.

Rett etter ulykken beveget han lemmene og satt delvis, skriver Die Welt. Så mistet han bevisstheten.

Schumacher-rekorder: Her er noen av de rekorder som Michael Schumacher satte for Formel 1 , og som fortsatt står: * Flest VM-gull: 7. * Flest VM-gull på rad: 5. * Flest Grand Prix-seirer: 91. * Flest seirer på én sesong: 13. * Flest sesonger med minst én seier: 15. * Flest beste rundetid: 77. * Flest «hattrick» (pole position, seier og beste rundetid): 22.

Etter først å ha kommet til det nærliggende Albertville-sykehuset, ble han flyttet til universitetssykehuset i Grenoble. Det viste seg å være hjerneskade som fikk enorm oppmerksomhet rundt i hele verden de første dagene. Etter det har alt vært stille, i hvert fall fra Schumacher-familien. De skal ha bygget en «sykestue» til Michael hjemme. Ingen vet hvordan de skal - eller kan - feire hans 50-årsdag over nyttår.

Det vi vet, er at Ferrari - som han vant fem VM-titler for - skal hedre Schumacher med en utstilling og at bilbibelen «auto motor und sport» har gitt ut en stor en hel bok om hans livsverk. Og garantert vil komme ekstremt mange gratulasjonshilsener på sosiale medier under hasjtaggen #KeepFightingMichael.

– Han innehar fortsatt de fleste rekordene i Formel 1, og er sånn sett en av de absolutt største utøverne sporten har hatt. Uansett hvordan man vrir og vender på det. Denne skiulykken er jo bare tragisk, og alle i miljøet håper han har det så bra som mulig, og at vi kanskje får se han en gang igjen. Men jeg, som de fleste andre, aner jo ikke noe om tilstanden hans, sier Atle Gulbrandsen, som i mange år har kommentert Formel 1-VM på norske TV-skjermer.

Simen Næss Hagen, som driver motorsportsnettsiden parcferme.no, mener at bursdagen uansett er en fin mulighet til å hylle Schumacher. Om det også blir markert på hjemmesiden hans , vet vi ikke noe om.

– Utvilsomt er han en av tidenes største bilsportutøvere med tanke på den merittlisten og internasjonale stjernestatusen han har. Selv om Sebastien Loeb kanskje har lengre gullrekke, er det ikke mange bilsportutøvere som verken har tjent like mye eller har hatt like stor fanskare gjennom årenes løp.

– Hva tenker du om helsetilstanden hans?

– Det bare trist og ikke noe annet å si. Ikke først og fremst fordi vi på utsiden har et stort behov for å vite hvordan det går med ham, men fordi vi vet hvor tøft det er for han og hans aller nærmeste. Så det er ikke så mye mer annet enn å si at vi bare må håpe på det beste og håpe at alt står så bra til som det er mulig etter forholdene. Og selvfølgelig krysse fingrene for all bedring som er fysisk mulig å oppnå.

Svært få vet hvordan det står til med ham. Kona Corinna har bestemt seg for at færrest skal vite. En av de få innvidde er Jean Todt, franskmannen som var teamsjef i Ferrari da Schumacher var der, og som i dag er president i det internasjonale bilsportsforbundet FIA.

– Forholdet mellom oss er mer nært enn noensinne, sier han til Sport Bild.

– Jeg var veldig nær Michael også tidligere. Jeg kan jo ikke snakke for ham, men jeg vil si at jeg vet alt om ham.

Til tross for drøyt 20 års aldersforskjell, fikk de et godt kameratskap i den suksessrike Ferrari-tiden.

– Jeg har fortsatt mye kontakt med Michael. Jeg besøkte ham etter Brasils Grand Prix i høst, hjemme i Sveits. Jeg har et bånd av vennskap og tillit til hele familien.

Michael Schumacher Født: 3. januar 1969 i Hürth (nær Köln), Tyskland

Aktiv karriere: 1991–2006 og 2010–2012

Har kjørt for: Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes

Samtidig som vi vet veldig lite om faren, er sønnen Mick - som altså var sammen med faren på den skjebnesvangre skituren - i ferd med å bygge seg opp som en mulig Formel 1-fører. Han har gått gradene til nå. I 2018 vant han den europeiske Formel 3-serien. Han jobber veldig nøye og har tatt store steg.

– Mick må få tid til å vokse ytterligere, sier Toto Wolff, sjefen for det siste Formel 1-teamet som Michael Schumacher kjørte for, Mercedes.

– I Mercedes tenker vi hele tiden på Michael. For meg er han den den beste racerfører i historien, en utrolig personlighet, sier Wolff til Bild am Sonntag.

– Vi savner ham som rådgiver og mentor her i Mercedes.