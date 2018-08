Svensk Formel1-fører mistet kontrollen over bilen i 340 km/t

MOTORSPORT 2018-08-31

Marcus Ericsson (27) mistet kontrollen over sin Sauber-bil og gjorde noen voldsomme rundkast under treningen til Italias Grand Prix.

Publisert: 31.08.18 19:10

Det så svært dramatisk ut, men svensken kunne krabbe tilsynelatende uskadet ut av den ramponerte bilen.

– Jeg er ok, sa han over team-radioen før han forlot bilen til fots. Han viste også tommelen opp til fotografene.

Ifølge Expressen var hastigheten oppe i 340 km/t da ulykken skjedde.

– Marcus har det bra. Han er litt omtumlet, men det er helt normalt. Han har ingen brudd. Han kommer til å kjøre lørdag forutsatt at de får sammen en ny bil, sier Ericssons rådgiver Eje Elgh til avisen.

Marcus Ericsson skulle nettopp starte på sin første skikkelig treningsrunde på den andre treningen foran helgens Italias Grand Prix på Monza-banen.

Hans Sauber skar plutselig ut til venstre på startsiden. Han krasjet inn i autovernet og gikk rundt og rundt.

– Jeg vet ikke hva som hendte, sa Ericsson på teamradioen.

I noen nervøse sekunder var det bekymring om tilstanden til Ericsson, men det viste seg altså kjapt at han var fin og vinket til publikum da han kom inn mot depotet.

Sauber-teamet har en helt ny bakvinge til løpet på Monza, og Aftonbladet antyder at det kan være grunnen til ulykken. Vingen ble ikke brukt på den første treningen, for da regnet det.

Ericssons stallkollega Charles Leclerc var senere ute på en testrunde, men måtte kjøre tilbake til depotet.

– Det er livsfarlig når sånne ting ikke fungerer, sa Viasat Sveriges ekspert Björn Wirdheim på direktesendingen, ifølge Expressen.

– Som fører stoler du på at alle systemer fungerer som de skal. Derfor kan en sånn avkjøring får konsekvenser. Det skal ikke skje.

– Som man ser på TV-bildene var det den regulerbare bakvingen som ble stående åpen, sier stallsjefen Frederic Vasseur til Motorsporttotal.

– Vi hadde et lignende problem på Charles’ bil, men det var ikke like alvorlig. Derfor hentet vi ham tilbake til depotet.

Sauber-teamet er blant de svakeste i Formel1. Ericsson ligger i øyeblikket som nummer 17 av 20 førere, mens Leclerc er noe bedre med 15. plass. To 9. plasser er svenskens beste resultater i 2018. Han er under sterkt press for å beholde sin førerplass til neste sesong.

– Jeg kan bare fokusere på mitt, sa han til Expressen - tidligere på dagen fredag.

Monza-banen er årets raskeste bane for Formel1-VM. Bilene kommer opp i hastigheter på over 340 km/t på det meste, og banen er relativt vanskelig å kjøre.

Raskest på treningen var Ferrari-førerne Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen - med VM-leder Lewis Hamilton som treer.