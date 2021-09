REDDET AV BØYLE: Lewis Hamilton fikk nær bokstavelig talt Max Verstappens bil i hodet på Monza-banen under Italias Grand Prix for Formel 1- biler for fem dager siden.

Verstappens sjef: Ny regel årsak til krasjen

Max Verstappens Red Bull-sjef mener en helt ny pit-stop-regel er årsak til den dramatiske krasjen mellom Verstappen og hans erkerival Lewis Hamilton - som Verstappen ble hardt straffet for.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det var en sjelden menneskelig feil i vår pit-stop, som konsekvens av det nye tekniske direktivet. Men uansett er det noe vi må ta lærdom av, sier Red Bulls Formel 1-sjef Christian Horner ifølge autosport.com.

Bilsportmagasinet refererer til Christian Horners siste innlegg i hans blogg på Red Bulls hjemmeside.

Direktivet - den nye pitstop-regelen - han henviser til ble nylig innført av Det internasjonale bilsportforbundet FIA. Det var gjeldende fra Formel 1-runden på belgiske Spa 29. august. Hensikten skal være å nærmest tvinge serviceteamene til å bruke mer tid når Verstappen, Hamilton og de andre Formel-førerne kommer inn i «avlukket» ved siden av banen - ofte for bytte av hjul og dekk.

Vanligvis har det tatt under to sekunder.

På grunn av den nye regelen skal det ved pitstoppet forut for uhellet på Monza sist helg ha tatt 11 sekunder. Forsinkelsen medførte at Max Verstappen ble hengende etter da han var tilbake på konkurransebanen - vel å merke i en posisjon rett bak Lewis Hamilton.

Verstappen (Red Bull) topper sammenlagttabellen foran Lewis Hamilton (Mercedes), med finske Valtteri Bottas (Mercedes) på 3. plass.

Christian Horner uttalte umiddelbart etter Formel 1-runden i Italia at det uvanlig lange oppholdet for Verstappen i pit-stop var et ukarakteristisk tilfelle som burde bli gransket. Fem dager senere peker han på FIAs ønske om nettopp å gjøre det noe lenger enn før.

– Den trege stoppen satte Max (Verstappen) i utakt (out of synch) med hvor han skulle ha vært på banen. Mercedes (Lewis Hamilton) tilspisset situasjonen etter at de «vaklet» i sitt eget pitstop med Hamiltons bil. Det innebar at førerne ble liggende hakk i hel, forklarer Christian Horner.

– Begge førerne visste at de var nødt til å ligge i front på grunn av vanskelighetene med å foreta forbikjøringer. Max var ivrig etter å gripe muligheten og Lewis ville gjerne beholde sin posisjon, tilføyer Red Bull-sjefen.

Lewis Hamilton og Max Verstappen skyldte på hverandre for krasjen, der nederlenderens bil spratt i været og landet i hodet på briten. Hamilton kan etter alt å dømme takke en sikkerhetsbøyle - halo-bøylen - spent over førersetet og -plassen for at han slapp fra det med livet i behold.

Dommerfunksjonærene mente Hamilton og Verstappen begge var å klandre for uhellet som medførte at de begge måtte bryte løpet. De mente imidlertid Verstappen hadde størst skyld. I Russlands Grand Prix i Sotsji 26. september må han som straff for sin forseelse starte fra tredje spor.

Christian Horner mener på sin side at Verstappen kunne gitt Hamilton større plass, og at Hamilton kunne gitt Verstappen større plass - og at Det internasjonale bilsportforbundet burde ha straffet dem likt.