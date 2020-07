Hamilton forteller at han ikke hadde bedt noen av de andre sjåførene om å gå ned på kne, og at han kom til å respektere deres beslutning uansett .

– Jeg er veldig takknemlig for dem som knelte sammen med meg. Jeg tror det er et kraftig budskap, men det vil ikke endre verden. Det er et mye, mye større problem over hele verden. Alle har rett til sitt eget valg og for meg føltes det riktig å gjøre.