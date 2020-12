VIL HA REVANSJ: Dennis Hauger fotografert hjemme i Aurskog. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Formel 1-teamet gir Dennis Hauger (17) ny sjanse: − Godt at de fortsatt har troen på meg

Dennis Hauger (17) unngikk å bli vraket av Red Bull, som fortsatt har tro på at det bor en Formel 1-fører i nordmannen. Nå vil han slå tilbake i 2021.

Publisert: Nå nettopp

Mandag er det klart at han neste år skal kjøre for «drømmeteamet». Prema hadde nummer én, tre og fire i Formel 3-mesterskapet for 2020, og nå er det klart at dette blir Dennis Haugers nye stall i 2021.

– Red Bull fortsetter å støtte Dennis, men ikke med et like stort økonomisk bidrag som i 2020, forteller manager Harald Huysman.

– Dennis hadde et elendig 2020, og de fleste får sparken etter en dårlig sesong. Likevel fortsetter Red Bull å støtte ham. De ser at han er et sjeldent talent.

For nøyaktig tre år siden kunngjorde Red Bull at den da 14 år gamle Dennis Hauger var tatt ut til deres juniorteam, der målet er å få frem fremtidige Formel 1-førere. De har tidligere fått fram stjerner som Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo og Max Verstappen.

2020 ble ikke bare fiasko for Dennis Hauger. Han kom på pallen i det ene løpet i Ungarn, og vant løp i den ikke fullt så prestisjefylte Formel 3 Regional på slutten året.

– Det er godt at de fortsatt har troen på meg , sier Dennis Hauger selv.

– Får jeg en god sesong i 2021, som jeg hadde i Formel 4 i 2019, så skal jeg bevise at jeg er der når ting fungerer. Dette blir en viktig og spennende sesong for meg. Jeg må bare «push», sier Hauger, som i mars blir 18 år og endelig kan ta førerkort.

– Var du redd for at Red Bull ville vrake deg?

– Det kunne jo hende ... Jeg hadde ikke den letteste sesongen i 2020, men de visste hva som skjedde, og jeg forventet egentlig å få fortsette. Det er uansett deilig å være en del av Red Bull-programmet fortsatt og få muligheten til å vise meg fram i 2021.

– For veien mot en mulig Formel 1-plass, var det helt avgjørende at Red Bull satset på Dennis videre, mener pappa Tom Erik Hauger.

Han har stor tro på at Prema-teamet er rett sted for sønnen videre:

– Italia er på mange måter Dennis’ andre hjem etter å ha kjørt gokart der i mange år. Vi har også fått et veldig godt inntrykk av teamet. Det er en familiær stemning, uttrykker pappa Hauger det.

– Prema vant alle mesterskapene de var med i sist sesong. «Alle» vil kjøre for dem.

– Derfor er det en stor tillitserklæring at Dennis får dette setet.

Teamkollega i Prema-teamet blir Artur Leclerc, kompis av Oliver Solberg og yngre bror av Formel 1-stjernen Charles Leclerc.

FORMEL 3: Dennis Hauger i aksjon i Formel 3-mesterskapet i 2020. Foto: Dutch Photo Agency

Tom Erik Hauger innrømmer at hele budsjettet ikke er inne. Faren ønsker ikke si noe om hvor mange millioner kroner det koster å bli en del av Prema-teamet.

– Vi hadde Dennis som konkurrent i Formel 4 i fjor og så allerede da hvor rask han er. Etter at han testet for oss i høst, skjønte vi øyeblikkelig at det var en fører vi ønsket i vår stall, sier Prema-sjefen René Rosin til VG mandag.

– Men han lyktes ikke i 2020?

– Husk at det er et stort steg fra Formel 4 til Formel 3. Men nå i høst hadde Dennis konkurransedyktige tider da vi testet. Og han har en veldig god mentalitet og en sterk vilje til å jobbe i team.

– Dennis har kommet til drømmeteamet, innrømmer manager Huysman.

Formel 3-mesterskapet går over syv runder - alle sammen med Formel 1-VM. Det er tre løp hver av disse helgene, altså 21 løp i alt.

Prema-teamet, som Hauger nå skal kjøre for, er eid av Formel 1-føreren Lance Strolls far. 2020-teamet, Hitech, er eid av den nye, omstridte Formel 1-føreren Nikita Mazepins far.

– Det blir en tøff sesong uansett. Det er 12–15 harde konkurrenter, og den verste blir kanskje dansken Frederik Vesti i ART-teamet, mener Harald Huysman.