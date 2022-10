Full forvirring - men Verstappen er verdensmester

Max Verstappen (24) vant i Japan - og tok samtidig VM-tittelen. Alle «eksperter» og selv Red Bull-teamet trodde at han manglet ett poeng på å sikre gullet - men nederlenderen er utropt til verdensmester for andre gang på rad.

Regnværet gjorde at løpet ble mer enn to timer forsinket og dermed forkortet. Max Verstappen vant lett - med Sergio Perez på 2. plass og Charles Leclerc på 3. plass.

Forklaringen på kaoset: De fleste trodde at det ikke ville bli delt ut fulle VM-poeng i løpet, fordi det var forkortet. Men ifølge TV-sendingen blir det delt ut fulle VM-poeng - altså 25 poeng til vinneren, ikke 19 poeng, som de fleste antok. Men ifølge FIA skal det delvis poeng deles ut bare når løpet ikke blir fullført. Og per definisjon ble søndagens løp fullført, selv om det var forkortet.

– Det er bare FIA som skjønner FIAs regelbok, sier en oppgitt Viaplay-ekspert Thomas Schie - og snakker om det internasjonale bilsportforbundet.

Verstappen har nå 366 poeng, mens Perez har 253 og Leclerc 252. Det betyr at ingen kan ta igjen nederlenderen.

Max Verstappen med pokalen som viser at han vant Japan Grand Prix søndag.

– Det er mest kjedelig for Verstappen. Han får ikke den spontane gleden. Det er masse forvirring, som det var i fjor. Igjen er det en klønete situasjon, sier Schie.

Selv Red Bull-sjefen Christian Horner var rett etter løpet klar på at VM-tittelen ikke var sikret ennå:

Men mesteren er kåret - selv om det fortsatt gjenstår tre VM-runder.

– En fantastisk sesong av Verstappen, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Vi har hatt en fantastisk sesong, samstemmer Verstappen selv.

– Det blir ingen feiring. Jeg drar rett hjem i kveld, sier den verdensmesteren.

Førerne kjørte bare to runder da den opprinnelige starten gikk kl. 07.00 norsk tid. Da kom det rødflagg - og de kom ikke i gang igjen før drøyt to timer senere.

Men det var drama også i starten: Pierre Gasly (26) var rasende etter å ha møtt en redningstraktor på banen. Hans venn døde etter en slik ulykke samme sted i 2014.

- Jeg kunne fucking ha mistet livet, sier AlphaTauri-føreren Gasly på teamradioen, ifølge Autosport.

En rekke av førerne støtter Gasly og raser mot episoden søndag morgen.

Det som setter saken i et spesielt perspektiv, er at den siste dødsulykken i Formel 1 skjedde på den samme banen, Suzuka-banen i Japan, og også i regnvær. Det var Jules Bianchi som i 2014 krasjet med en redningstraktor - og siden døde av skadene i 2015. Bianchi var landsmann av Gasly.

Jules Bianchi far Philippe skriver på Instagram:

– Ingen respekt for føreren, ingen respekt for Jules’ minne.

– Totalt uakseptabelt. Vi mistet Jules Bianchi her, sier Red Bull-sjefen Christian Horner ifølge Autosport.

Lando Norris (McLaren) er sint etter det som skjedde og minner om Jules Bianchi-ulykken:

– En stor skandale, mener Thomas Schie i Viaplay-studio.

– I dette været skal det lite til om bilene vannplaner og kan treffe traktoren.

– Dette er en risikosport. Men førerne er ikke gladiatorer og skal ikke utsettes for den type farer, sier Viaplays ekspertkommentator Stein Pettersen på direkten.

Sergio Perez støtter også Gaslys sinne over hendelsen:

Samtlige førere startet på intermediate-dekk, noe som ikke viste seg å være så lurt, for det var flere krasjer på den første runden. Carlos Sainz vannplanet og ble stående, det ble rødflagg - og førerne kjørte tilbake til pitlane etter bare to runders kjøring.

Sainz ble stående halvveis ute i banen.

– Hamilton passerer bare noen centimetere fra nesepartiet på Sainz’ Ferrari, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

Pierre Gasly var rasende da han kom tilbake til pitlane. Han fikk ødelagt frontvingen på den første runden og måtte inn for å bytte den. Derfor lå han langt bak resten av feltet da det ble rødflagg.

– Rødflagget kom ut før Gasly passerte redningstraktoren, sier Atle Gulbrandsen.

– Det betyr at Gasly skulle ha fått beskjed om det, og han skulle ikke ha kjørt så fort. Men samtidig ble redningstraktoren sendt ut for tidlig. Trolig hadde de ikke fått med seg at Gasly var inne i depotet for å bytte frontvinge og derfor lå bak resten av feltet, sier Gulbrandsen.

Carlos Sainz sier ifølge Autosport:

– Selv bak sikkerhetsbilen kjører vi i 150 km/t og vi kan ikke se noe. Hvis en fører får en liten vannplaning eller kommer utenfor racinglinjen, og treffer en traktor, så er det over. Hvorfor risikere en traktor på banen? Det skulle være rødflagg uansett.

Det internasjonale bilsportforbundet FIA gir i en uttalelse i prinsippet Gasly skylden for at dette skjedde. Det er også klart at AlphaTauri-føreren skal inn til juryen etter løpet.

PS: Flest VM-titler har Michael Schumacher og Lewis Hamilton med syv hver.

Resultater:

1. Max Verstappen, Red Bull, 2. Sergio Perez, Red Bull, 3. Charles Leclerc, Ferrari, 4. Esteban Ocon, Alpine, 5. Lewis Hamilton, Mercedes, 6. Sebastian Vettel, Aston Martin, 7. Fernando Alonso, Alpine, 8. George Russell, Mercedes, 9. Nicholas Latifi, Williams, 10. Lando Norris, McLaren.