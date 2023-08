VM-FØRERE: Johan Kristofferson og Ole Christian Veiby kjører på samme team. Men VM-rundene blir avlyst fordi det fortsatt ikke er funnet årsaken til brannen på Lydden Hill.

Mysterium etter brann i VM: − Utfordrende

For tredje gang på rad må en VM-runde i rallycross avlyses. Grunnen er at det tok fyr i Sébastien Loebs Lancia før løpet for snart fire uker siden. Norske Ole Christian Veiby (27) håper at de snart finner årsaken til brannen.

– Granskningen av brannen under rallycross-VM på Lydden Hill den 21. juli pågår fortsatt, heter det i en uttalelse fra FIA (det internasjonale bilsportforbundet).

– Selv om en betydelig mengde data og informasjon har blitt samlet inn og analysert, har FIA besluttet – på grunn av sikkerhet og for at etterforskningen skal kunne fortsette – å utsette runden på tyske Estering den 19. og 20. august, heter det.

VM i rallycross har siden august 2022 brukt elektiske biler.

Det var bilen til Sébastien Loeb som startet brannen på Lydden Hill.

Norske Ole Christian Veiby kjører i team med regjerende verdensmester Johan Kristofferson. De kjører VW Polo. Kongsvinger-karen sier til VG:

– Det er utfordrende. Alle bilene har samme batteripakke - men ulike chassis. Det jobbes veldig hardt for å finne årsaken til brannen, sier Veiby.

– Både batterileverandøren Kreisel og FIA er opptatt av at de må finne grunnen til brannen før vi kan kjøre igjen. Det spesielle er at det skulle ha vært så mange VM-runder på kort tid nå, fortsetter VW-føreren.

Det var på fredagen på Lydden Hill - før noen hadde kjørt en eneste meter - at bilen til Sébastien Loeb tok fyr. Han kjører en Lancia Delta i mesterskapet. Brannen spredte seg til teamets andre bil.

– Heldigvis spredde ikke brannen seg videre i depotet, for dette teamet sto litt for seg selv, forteller Ole Christian Veiby.

Ole Christian Veiby i aksjon i rallycross tidligere i år.

– Tror du det blir flere VM-løp i år?

– Ja, jeg både tror og håper på det. Men jeg trodde egentlig at det skulle bli VM-runde i Tyskland til helgen også.

– Jeg vet at de jobber på spreng for å få i hop de siste løpene. Det er viktig for både VM, vi førere og våre partnere.

Ifølge dirtfish.com ble bilene til begge førerne i Special One Racing-teamet, Guerlain Chicherit og Sébastien Loeb, ødelagt i brannen. Samme skjebne led teamets lastebil.

PS: Etter som det ikke blir noe VM-kjøring i helgen, stiller Ole Christian Veiby til start i NM-runden i rally i Grimstad i helgen. Det er årets fjerde NM-runde.

