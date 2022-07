1 / 10 MAX UFLAKS: Max Verstappen måtte bryte i Australia. FERRARISTER PÅ HODET: Ferrari har hatt mye motortrøbbel denne sesongen. Her er det Charles Leclerc som måtte kaste inn håndkleet tidlig i Barcelona. DET GÅR BAKUVER: I Baku måtte Ferrari-duoen Charles Leclerc og Carlos Sainz gi seg tidlig. Lance Stroll, Kevin Magnussen og Guanyu Zhou måtte også bryte på grunn av motorsvikt i samme løp. CANADALTE NEDOVER RESULTATLISTA: Kun ni runder varte Sergio Perez’ Canada Grand Prix før han måtte bryte. DOUBLE TROUBLE: Det gikk ikke mange sekundene mellom Fernando Alonso og Daniel Ricciardos (bakerst i bildet) motorsvikt i Saudi-Arabia. BAHRAIN: Max Verstappens sesongåpning var alt annet enn jubel. GASLYGGER UTENFOR BANEN: Pierre Gasly var den første føreren som måtte bryte denne sesongen (i Bahrain) da motoren var i full fyr. Flammene ble raskt fjernet. NULL: Både Max Verstappen og Sergio Perez (avbildet) måtte dra fra Bahrain uten poeng i VM-sammendraget tidligere i år. DÅRLIG KEVINST: Kevin Magnussen er en av flere førere med Ferrari-motor som har vært uheldig med bilen denne sesongen. Dansken måtte bryte løpet i Monaco. ZHOU PÅ DEN: Alfa Romeo-fører Guanyu Zhou har brutt hele tre ganger på grunn av biltrøbbel i løpet av sesongens første ni løp. forrige neste fullskjerm MAX UFLAKS: Max Verstappen måtte bryte i Australia.

En sesong preget av motorsvikt: Ekspert mener det vil fortsette

I løpet av sesongens ni første Formel 1-løp har det vært 18 tilfeller av førere som har måttet bryte på grunn av problemer med bilen. Hvordan er det tallet så høyt på toppnivået innenfor motorsport?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ekspertene VG har snakket med mener antallet førere som har brutt så langt denne sesongen er uvanlig høyt.

– Før denne sesongen ble det bestemt at motorreglementet skulle låses ut 2025. Alpine og Ferrari har bygd helt nye motorer, og de har tatt ut hva de kunne ut av motoren. De har en motor som skal holde i fire sesonger, og hvis du kommer på hælene med effekten nå, så blir du lidende i fire sesonger. De tar heller risikoen med at motoren er rask nok, sier Viaplay-ekspert og tidligere racerfører Thomas Schie.

Motorreglementet Schie henviser til er at de ulike teamene, fra denne sesongen fram til 2025, ikke kan gjøre prestasjonsforbedrende endringer på motoren.

Ferrari-motorene står for ti av 18 brudd i 2022-sesongen. Det er tre team som har Ferrari-motor; Alfa Romeo, Haas og naturligvis Ferrari. Her er oversikten:

Ferrari (Ferrari, Alfa Romeo og Haas): Ti brudd

Red Bull Honda (Red Bull og AlphaTauri): Fem brudd

Mercedes (Mercedes, Aston Martin, McLaren og Williams): To brudd

Renault (Alpine): Ett brudd

– Ferrari har fått frem en motor som er ny. De har (tidligere sesonger) kjørt med en motor som ikke har hatt like bra effekt som Mercedes og Red Bull. Ferrari har tøyd den strikken ganske godt den sesongen, og det er en medvirkende årsak til at vi har sett disse motorproblemene, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Det har vært store endringer på bilene i forkant av 2022-sesongen. Pettersen mener det også er en viktig faktor til en rekke motorproblemer denne sesongen.

– Det å klare tyne det så maksimalt som det de gjør er helt avgjørende for om du kjemper blant «topp seks» eller om du er sjanseløst langt bak, sier Pettersen.

– Man beveger seg hele tiden ut i yttergrensene. Vi snakker tross alt om små motorer som yter mye hestekrefter.

Info Førere som har brutt på grunn av motortrøbbel: Bahrain: Sergio Perez, Max Verstappen og Pierre Gasly.

Saudi-Arabia: Fernando Alonso, Daniel Ricciardo og Valtteri Bottas.

Australia: Max Verstappen.

USA: Guanyu Zhou.

Spania: Charles Leclerc og Guanyu Zhou.

Monaco: Kevin Magnussen.

Aserbajdsjan: Lance Stroll, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Charles Leclerc og Carlos Sainz.

Canada: Mick Schumacher og Sergio Perez. Vis mer

Pettersen mener at dersom en fører skal kjempe om VM-tittelen, så må teamene erkjenne at det blir noen løp i sesongen hvor føreren må bryte på grunn av motorsvikt – som både Charles Leclerc og Max Verstappen har gjort.

Viaplay-eksperten tror TV-seere fremdeles må se flere biler bli rammet av motortrøbbel utover sesongen.

– Jeg tror helt sikkert at denne sesongen blir preget av at flere førere er nødt til å ta straffer for å bytte motorer. Vi kommer helt sikkert til å se at de fleste førere må ta «gridstraffer».

En gridstraff var noe Leclerc fikk da han gjorde endringer på turboenheten i forkant av Canada Grand Prix – noe som førte til at Ferrari-føreren måtte starte bakerst i løpet.