Verstappen vant foran kjendisene i Miami: − Mistet minst tre kilo

Max Verstappen (24) klarte å holde Charles Leclerc (24) og Ferrari bak seg foran kjendisene i Miamis første Formel 1-løp. Begge var fullstendig utkjørte etter kraftanstrengelsen i varmen.

Av Ole Kristian Strøm

– Jeg mistet minst tre kilo på grunn av heten, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

Den nederlandske Red Bull-føreren tok inn åtte poeng på Leclerc’ ledelse i VM-sammendraget. Dermed er forspranget nå på 19 poeng.

– Det er Verstappen som har momentum nå. Ferrari må komme med en oppgradering om de skal matche Red Bull, sier ekspert Thomas Schie på Viaplay.

Verstappen vant altså foran Ferrari-førerne Leclerc og Carlos Sainz, mens Red Bulls Sergio Perez ble nummer fire.

Etter bare ni runder kjørte Verstappen forbi Leclerc, som hadde beste startspor og kom best ut.

Nederlenderen så seg aldri tilbake etter det.

Det var stor stemning da Formel 1-sirkuset for første gang kom til Miami søndag. Her fører Max Verstappen an feltet.

– Du gjorde virkelig en god jobb, sier teamsjef Christian Horner på radioen til Verstappen.

– Vi kan være stolte av hvordan vi kom tilbake, svarer nederlenderen.

– Red Bull har ingen oppgraderinger på bilen denne helgen, men det virker ikke som det er noe problem, sier kommentator Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Da Verstappen og Leclerc snakket sammen etter løpet, var det skjønt enige om at Red Bull var best på medium-dekker - men at det var jevnere på harde dekk.

Info Sammenlagtstillingen De seks beste i Formel 1-sammendraget etter fem av 23 løp (om Sotsji blir erstattet med et annet løp): 1. Charles Leclerc, Ferrari, 104 poeng 2. Max Verstappen, Red Bull, 85 poeng 3. Sergio Perez, Red Bull, 66 poeng 4. George Russell, Mercedes, 59 poeng 5. Carlos Sainz, Ferrari, 53 poeng 6. Lewis Hamilton, Mercedes, 36 poeng Vis mer

Sikkerhetsbil

Det ble ny spenning da Lando Norris og Pierre Gasly krasjet etter drøyt 40 runder - og sikkerhetsbilen måtte ut og samle opp feltet. Leclerc lå plutselig rett bak Verstappen, men Ferrari-føreren fikk aldri muligheten til å kjøre forbi Red Bulls regjerende verdensmester.

– Red Bull var raskere i dag, innrømmer Leclerc i arenaintervjuet.

Før dette løpet hadde Charles Leclerc og Max Verstappen vunnet to løp hver i 2022 - men Ferrari-føreren var likevel klart foran etter som Verstappen har to «nuller» fra de to øvrige løpene, Bahrain og Australia.

Kjendisene sto nærmest i kø i Miami denne helgen. Her er noen av dem:

Venus og Serena Williams. Shaun Mendez David Beckham og Lando Norris. Kygo og Pierre Gasly. Rapperen Bad Bunny.

Mercedes da? De hadde gjort diverse oppdateringer på bilen før søndagens løp. George Russell ble nummer fem og Lewis Hamilton nummer seks. Med andre ord var alle førerne fra Red Bull og Ferrari foran dem.

Russell tjente på sikkerhetsbilen etter som han ikke hadde vært inne til dekkbyttet før det skjedde. For Hamilton ble det altså nok en gang stang ut.

Helt på slutten krasjet også tyskerne Sebastian Vettel og Mick Schumacher - men uten at sikkerhetsbilen måtte inn på banen.

Dette var sesongens femte løp. Neste VM-runde går i Spania om to uker - og allerede helgen etter det står Monaco Grand Prix for tur.

Resultater:

1. Verstappen (Red Bull), 2. Leclerc (Ferrari), 3. Sainz (Ferrari), 4. Perez (Red Bull), 5. Russell (Mercedes), 6. Hamilton (Mercedes), 7. Bottas (Alfa Romeo), 8. Ocon (Alpine), 9. Alonso (Alpine), 10. Albon (Williams), 11. Ricciardo (McLaren), 12. Stroll (Aston Martin), 13. Tsunoda (Alpha Tauri), 14. Latifi (Williams), 15. Schumacher (Haas).