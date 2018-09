Finnen fikk ordre om å tape: Omdiskutert Hamilton-seier

Valtteri Bottas (29) likte det ikke, men finnen fikk klar beskjed fra Mercedes-teamet om å slippe Lewis Hamilton (33) fram til seier i Russland. Det betyr at briten er stadig nærmere et nytt VM-gull.

Såkalt «teamordre» har alltid vært et omstridt tema i motorsport. Det har til tider vært forbudt, men nå er det lovlig.

Det benyttet Mercedes-teamet seg av da de ba Bottas om å slippe Hamilton foran seg omtrent halvveis i løpet i Sotsji. Dermed vant Hamilton foran Bottas.

Lewis Hamilton hadde tydeligvis en litt dårlig smak også selv, for han viste ingen store seiersfølelser etter målpassering. Selv da Vladimir Putin kom for å gratulere ham med triumfen.

– Valtteri var en gentleman i dag. Jeg skjønner at dette må ha vært vanskelig for ham, men det handler om at teamet jager begge VM-titlene, sa Hamilton i intervjuet med Paul di Resta etterpå. Det gjelder altså både den individuelle VM-tittelen og konstruktørmesterskapet.

Finnen var tydelig fryktelig skuffet og hadde vanskelig for å uttrykke seg da han ble intervjuet etterpå. Han var særdeles lite komfortabel med situasjonen og klarte ikke å skjule sin store skuffelse.

– Sånn er det å være andrefører og ha en teamkamerat som kjemper om VM-tittelen, sa Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen på sendingen.

Mercedes’ sjefsstrateg James Vowles forklarte en skuffet Bottas på teamradioen hvorfor de hadde gjort det.

– Bottas viser at han er en lagspiller, fastslo Henning Isdal som medkommentator på Viasat.

– Men jeg tror Bottas er skuffet. Han hadde åpenbart trodd han skulle få denne seieren. Han var god nok til å vinne dette løpet, sa Isdal etter målpassering.

Alt handler om VM-gullet. Takket være at Bottas ofret seg, har Hamilton nå økt ledelsen til Ferraris Sebastian Vettel. Briten har nå 50 poengs forsprang på tyske Vettel, samtidig som det gjenstår fem løp. 306 mot 256 poeng.

– Jeg vet at Valtteri kommer til å gjøre det bra i fremtiden, sa Hamilton etterpå. Han prøvde så godt han kunne å trøste sin skuffede lagkamerat Bottas.

Hamilton tok sin åttende seier for året. Vettel står med fem seirer.

Bottas ble altså nummer to og Vettel nummer tre.

Også Force India-teamet gjennomførte teamordre i løpet - men det var lenger bak i feltet.

VM-stillingen:

1. Lewis Hamilton, Mercedes 306.

2. Sebastian Vettel, Ferrari 256.

3. Valtteri Bottas, Mercedes 189.

4. Kimi Räikkönen, Finland 196.

5. Max Verstappen, Red Bull 158.

6. Daniel Ricciardo, Red Bull 134.

7. Kevin Magnussen, Haas 53.

8. Nico Hülkenberg, Renault 53.

PS: Nordisk gladmelding: Kevin Magnussen får beholde sitt sete i Haas-teamet også i 2019 - som blir hans tredje år på rad. Dansken ble nummer åtte søndag.