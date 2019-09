PÅ PALLEN SAMMEN: Dennis Olsen (i midten) og Anthoine Hubert (t.v.) ble nummer én og to i et løp i Formel Renault 2.0 på Motorland Aragon i 2015. Til høyre Darius Oskoui. Foto: NurPhoto / NurPhoto

Dennis Olsen mistet kamerat i dødskrasjen: – Jeg trodde det nesten ikke

Anthoine Hubert og Dennis Olsen er jevngamle. År etter år kjempet de mot hverandre. Lørdag omkom nordmannens kamerat på Spa-banen i Belgia. – Det er sykt kjipt, sier han.

Den 22 år gamle franskmannen mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i autovernet før han ble truffet av bilen til Juan Manuel Correa.

– Det var en sinnssykt stygg krasj. Han kjørte av, fløy inn på banen igjen - og så kom det en annen bil i full fart og kjørte inn i ham. Det var ikke noe han kunne gjøre, sier Dennis Olsen, som lørdag kjørte Blancpain GT World Challenge i USA.

– Da jeg kom tilbake til depotet, fortalte de at det hadde vært en stygg krasj i Formel 2 i Belgia. Jeg spurte hvem det var - og jeg trodde det nesten ikke da jeg fikk høre at det var han. Det er rart å tenke på, sier en tydelig sjokkert Dennis Olsen til VG.

– Jeg tenker at vi kjørte mot hverandre første gang i 2010. Vi var konkurrenter tre-fire år i gokart, så to år i Formel Renault. Det er klart at vi ble ganske godt kjent.

Mens Hubert har fortsatt med å kjøre formel-biler, har Olsen satset på en racingkarriere i biler med tak. Begge har gjort det bra. De har også hatt kontakt de senere årene.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er tragisk.

– Er du glad for at du selv sitter i en bil med tak?

– Sikkerhetsmessig tror jeg ikke det hadde hatt noe særlig å si når det skjer en krasj som denne. Når du blir truffet i så stor fart, er det voldsomme krefter som settes i sving.

Renaults motorsportsavdeling skriver på Twitter at de «er knust over tapet av en av de største unge talenter».

Michael Schumachers sønn, Mick, var en av deltakerne i løpet. De rakk bare å kjøre to runder før Giuliano Alesi, Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa og Marino Sato kolliderte på toppen av bakken etter den berømte Eau-Rouge-svingen.

Bilene til Hubert og amerikaneren Correra slo rundt flere ganger og ble slynget inn i en dekkstabel i høy hastighet. Begge bilene ble nærmest delt i to.

Klokken 18.35 lørdag kveld ble franskmannen erklært død.

Spa-Francorchamps-banen er berømt i motorsporten. Den er blant de mest utfordrende racerbanene i verden, fordi det er kupert og svingete - samtidig som det går fort.

– Våre tanker går til Anthonies venner og familie. Anthonie var en fantastisk ung mann. Han var en gentleman både på og utenfor banen, og det var en fornøyelse å ha ham i vårt akademi, sier Renaults teamsjef Cyril Abiteboul i en uttalelse.

– Hans ånd kommer til å leve videre i stallen, og vi kommer til å konkurrere med ham i vårt minne.

Det er ti år siden sist det skjedde en dødsulykke i Formel 2. Den gang omkom Henry Surtees, sønn til den tidligere verdensmesteren både i Formel 1 og roadracing, John Surtees. Den unge briten ble truffet i hodet av et løst hjul i et løp på Brands Hatch.

Den siste Formel 1-føreren som har mistet livet, er Jules Bianchi. Han var utsatt for en voldsom krasj i Japans Grand Prix høsten 2014 og lå siden i koma til han døde sommeren 2015.

Søndagens Belgia Grand Prix for Formel 1 går som planlagt, mens Formel 2-løpet er avlyst.

