MISFORNØYD: Lewis Hamilton var på vei mot sin åttende VM-tittel, men det endte med en nedtur etter en høydramatisk avslutning.

Hamilton om VM-dramaet: − Dette har blitt manipulert

Lewis Hamilton (36) ble på dramatisk vis slått av Max Verstappen (24) i kampen om VM-tittelen i Formel 1, og ga klart uttrykk for hva han syntes om avslutningen over lagradioen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette har blitt manipulert, sa en frustrert Hamilton like før målgang på den siste runden i det dramatiske Formel 1-løpet i Abu Dhabi.

Hamiltons melding ble ikke sendt på den internasjonale TV-sendingen, men ble vist på Hamiltons kanal på F1 TV, skriver motorsport.com.

– Jeg er bare målløs, Lewis. Helt målløs, sa Mercedes-ingeniør Peter Bonnington etter at Hamilton krysset mållinjen.

Mercedes-føreren satt to minutter i ro i bilen etter å ha parkert bilen, før han gikk ut av bilen. Hamilton gikk etter hvert bort til Verstappen og ga ham en klem, og gratulerte også nederlenderen i intervjuet etter målgang.

Hamilton og Verstappen hadde like mange poeng før sesongens siste Formel 1-løp, og i Abu Dhabi så Lewis Hamilton ut til å ha full kontroll på VM-tittelen. Det var helt frem til Nicholas Latifi krasjet med fem runder igjen. Sikkerhetsbilen kom ut og Verstappen benyttet sjansen til å skifte til nye dekk.

Da løpet så startet opp med én runde igjen, utnyttet Verstappen de nye dekkene og kjørte enkelt forbi Hamilton. Det etter at bilene som lå mellom de to (men som var én runde bak) først like før løpet startet opp igjen ble beordret til å kjøre forbi sikkerhetsbilen, etter at de først hadde fått motsatt beskjed.

Dermed tok Verstappen sin første VM-tittel, mens Hamilton ble stående som mestvinnende med syv VM-titler sammen med Michael Schumacher.

JUBEL: Max Verstappen kunne feire sammen med Red Bull-laget etter løpet.

– Dagens løp ble tatt fra Hamilton, og Mercedes gjorde på mange måter den beste jobben. Verstappen fikk det servert på sølvfat. Men Verstappen har hatt en kjempegod sesong. Han fortjener å bli verdensmester, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG søndag.

Mercedes leverte to protester søndag, men begge ble avvist. De ga søndag kveld også beskjed om at de har intensjon om å anke avgjørelsen. Dermed har de 96 timer, frem til rundt klokken 20.00 torsdag kveld, til å sende inn en mulig anke.

Mercedes sier mandag til BBC at de fremdeles holder døren åpen for en anke.