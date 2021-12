PÅ LAG: George Russell (t.v.) og Lewis Hamilton før løpet på Yas Marina i Abu Dhabi søndag. Kommende sesong er det lagkamerater i Mercedes.

George Russell etter Verstappen-seier: − Uakseptabelt

Lewis Hamiltons kommende lagkamerat, George Russell, mener måten Formel 1-finalen i Abu Dhabi ble avgjort på er fullstendig uakseptabel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var full forvirring på banen i Abu Dhabi etter at Nicholas Lafiti krasjet i sikkerhetsveggen og sikkerhetsbilen måtte inn å rydde opp.

De færreste forsto hva som foregikk de neste minuttene.

– Det var vanskelig for TV-seerne, sjåførene, dommerne og kommentatorene, sier Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen til VG etter at Max Verstappen vant og ble verdensmester.

George Russell forlater Williams og blir Lewis Hamiltons lagkamerat i Mercedes neste sesong. Russell brøt løpet på Yas Marina og var ikke på banen da den totale forvirringen oppsto. Men etterpå raste han.

«Max er en absolutt fantastisk sjåfør, som har hatt en utrolig sesong, og jeg har ikke noe annet enn stor respekt for ham. Men det som skjedde er helt uakseptabelt. Jeg kan ikke tro det jeg nettopp har sett», skriver Russell på Twitter.

– Det skjedde ting i dette løpet som er helt unikt, sier Gulbrandsen om det ufattelig dramatiske og nervepirrende løpet.

Hamilton tok ledelsen fra andreposisjon og ledet til det gjensto under en runde, da kjørte Verstappen forbi Hamilton og nederlenderen ble verdensmester.

Det som skapte forvirring er at FIA (Det internasjonale motorsportforbundet) ga beskjed om at sjåførene ikke fikk lov til å kjøre forbi sikkerhetsbilen. Dette er mot reglene, som altså sier at man kan kjøre forbi sikkerhetsbilen og ta seg inn i lederrunden. Men med beskjeden til førerne om at man ikke kunne kjøre forbi, så lå det an til å være fire-fem biler mellom Hamilton og Verstappen da starten gikk igjen.

Men så kom kontrabeskjeden, og de var tilbake til normale regler.

KLAPPET FOR VERSTAPPEN: Lewis Hamilton ble nummer to i løpet og nummer to i verdensmesterskapet da Max Verstappen vant søndagens løp.

Lando Norris ble nummer syv i søndagens løp. Han var like forvirret som de fleste andre.

– Jeg er ikke sikker på hva som ble sagt fra FIA. Først fikk vi ikke lov å kjøre forbi, vi som lå bak, så om det påvirket avgjørelsen til Mercedes og Lewis, og det er grunnen til at de ikke gjorde et pit-stop.... Men så endret plutselig FIA mening, og de tillot oss å passere. Det er det jeg ikke er så sikker på. At det endte på den måten, jeg vet ikke, sier Lando Norris etter løpet skriver SkySports.

MOTOR-EKSPERT: Atle Gulbrandsen kommenterer Formel 1 for Viaplay og hadde mer enn nok å prate om under, og etter, løpet søndag.

Atle Gulbrandsen tror det kokte godt de fleste steder da verdensmesterskapet 2021 skulle avgjøres. Også hos dommerne og løpsleder Michael Masi.

– Det kan være at de sa at det ikke var lov å kjøre forbi sikkerhetsbilen fordi de var opptatt av at banen skulle være helt ryddet, sier Gulbrandsen.

Men det endte med at de fulgte reglene slik de egentlig er, at de bak kan få kjøre forbi sikkerhetsbilen og komme seg inn i lederrunden.

De rakk med nød og neppe en omstart, og fikk en siste runde på banen. Med slitte hard-dekk var Hamilton sjanseløs mot Verstappen med ferske softdekk.

Atle Gulbrandsen tror ikke klagene til Mercedes vil føre frem. Men at det kanskje kan bli delt ut noen bøter.

– Dagens løp ble tatt fra Hamilton og Mercedes gjorde på mange måter den beste jobben. Verstappen fikk det servert på sølvfat. Men Verstappen har hatt en kjempegod sesong, han fortjener å bli verdensmester. Nå er det best å akseptere det, sier Gulbransen.

Max Verstappen er verdensmester for første gang. Lewis Hamilton har syv titler.