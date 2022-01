TALENT: Dennis Hauger håper å komme til Formel 1. Veien går gjennom Formel 2. Nå er det klart at han skal kjøre for det beste teamet i Formel 2 i 2022.

Dennis Hauger til superteamet: − Tillitserklæring

Dennis Hauger (18) får muligheten til å kjøre for det aller gjeveste teamet når han i 2022 skal prøve å overbevise så mye i Formel 2 at veien fortsetter videre til Formel 1.

Fredag formiddag er det klart at han også i år skal kjøre for Prema kommer det frem av en melding på hjemmesidene til Red Bull. Det betyr mye:

Prema var teamet som Dennis Hauger vant Formel 3-mesterskapet med i 2021.

Prema hadde de to beste førerne i Formel 2 i 2021: Australske Oscar Piastri og russiske Robert Shwartzman.

– Det er en tillitserklæring at Dennis får kjøre for Prema også i Formel 2, mener Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen, som også er sportssjef i Norges Bilsportforbund.

– Det har vært det beste teamet i Formel 2 de siste årene, og de hadde ikke valgt Dennis om de ikke hadde hatt tro på ham.

– Hva kan vi forvente av Dennis Hauger i Formel 2?

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å forvente at Dennis skal vinne i sitt første år, slik som Oscar Piastri gjorde i fjor. Det tilhører unntakene. Dennis kan fint ta to år i Formel 2, og er han da helt i toppen, så har han gode sjanser til å komme til Formel 1 i 2024. Det er det mest realistiske, tror jeg, sier Atle Gulbrandsen.

En rekke kjente Formel 1-førere har på veien til motorsportens superklasse vært innom Prema-teamet: Charles Leclerc, Pierre Gasly, Mick Schumacher, Lance Stroll og Esteban Ocon.

Dennis Hauger var i fjor så suveren i Formel 3 at mesterskapet var i havn allerede da to løp gjensto av sesongen.

Aurskogs store sønn er en del av Red Bulls akademi for å få frem Formel 1-førere. Både Red Bull og Prema offentliggjør fredag at Hauger skal kjøre Formel 2 for Prema i 2022.

Dennis Hauger testet for Prema i Abu Dhabi i desember. Atle Gulbrandsen var til stede:

– Jeg ble imponert av både Prema og Dennis. Men det er en stor overgang å gå fra Formel 3 til Formel 2, og Dennis vil trenge litt tid for å lære seg Formel 2 ordentlig. Bilen går fortere, har andre dekk og bremser. Det krever en annen kjørestil enn det han er vant til, for at han hele tiden skal ha riktig temperatur i dekkene, sier Gulbrandsen.

– Betyr det at Formel 2 er nærmere Formel 1?

– Ja, Formel 2 er nærmere Formel 1 sånn sett, og det er veldig mye førerne må gjøre mens de kjører med å stadig stille inn bilen med knapper og brytere på rattet. Det er mye mer enn bare gass, brems, giring og styring. Det skal multitaskes i 300 km/t.

PS: Prema skal ha hele fem førere i Formel 2-mesterskapet denne sesongen: Jehan Daruvala, Liam Lawson, Jüri Vips, Dennis Hauger og Ayumu Iwasa.