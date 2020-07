TIDLIGERE PARTNERE: Henning Solberg (foran) og Ramis Safdar. Foto: Hallgeir Vågenes

Henning Solberg unngår konkurs – men nå blir det dobbelt-søksmål

Henning Solberg (47) har betalt sin ekspartner 2,6 mill. kroner og har dermed lagt konkurssaken død. Ramiz Safdar (32) går likevel til søksmål mot rallystjernen – og Solberg signaliserer motsøksmål.

Nå nettopp

Det var høsten 2019 at den tidligere forretningspartneren i dekkbutikken DekkNor begjærte Henning Solberg konkurs.

Etter en rettsmaraton – som til og med har vært innom Høyesterett – er det nå satt punktum for denne saken. Men nå signaliserer begge advokatene at det vil bli tatt ut søksmål mot motparten.

– Vi kan opplyse at kravet er oppgjort med 2.600.000 kroner i dag i henhold til forliket og konkurssaken er over. Dette er overensstemmende med hva vi tilbød i den første rettssaken. Dette kan således ikke karakteriseres som noe annet enn full seier for Henning Solberg, skriver rallyførerens advokat, Hans Kristian Skarpholt i en melding til VG.

Safdars advokat, Håkon Juell Hassel, bekrefter dette til VG:

– Det er korrekt at det er mottatt betaling på avtalt forliksbeløp, og at konkurssaken er over.

Men så legger Safdars advokat til:

– Partene har avtalt at øvrige uenigheter om mellomværendet skal tas i vanlig søksmål uten at det kan begjæres konkurs. Det vil derfor bli tatt ut stevning fra min side i løpet av juli for å følge opp dette. Safdar er godt fornøyd med forliket som ble inngått.

– Hvilke «øvrige uenigheter» tenker du på?

– Det er en rekke krav som Safdar har mot Solberg, og som Solberg har bestridt. Overordnet er dette dels pengekrav for diverse utlegg med videre som Safdar har foretatt, og dels et avtalebasert krav som innebærer at Safdar har rett til bli fristilt fra et kausjonsansvar på seks millioner kroner. Det er disse kravene partene nå har avtalt at skal behandles i vanlig søksmål for domstolene, gitt at man ikke greier å komme til enighet.

Henning Solbergs advokat, Skarpholt, svarer slik når VG forelegger ham Safdars signal om søksmål:

– Både Heggen og Frøland tingrett og Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at kravet mellom dem ikke er høyere enn 2,5 mill., så utfallet av et slikt søksmål er forutsigbart. Ytterligere krav vil ikke føre frem, mener Skarpholt.

Etter noen minutter kommer følgende melding fra den samme Solberg-advokaten:

– Vi vil også fremme motsøksmål med krav om erstatning for at Safdar rettsstridig fremmet konkursbegjæring med krav om 11,5 mill.

Årsaken til Henning Solbergs motsøksmål er det de mener er en uberettiget fremmet konkursbegjæring fra Safdar, jamfør paragraf 76 i konkursloven, der det står at «den som fremsetter eller opprettholder en konkursbegjæring (...) uten å ha skjellig grunn til å anta at vilkårene for konkursåpning er til stede, plikter hvis begjæringen blir forkastet, å erstatte skyldneren det tap denne kan antas å være tilføyd som følge av begjæringen».

Solberg har lenge truet med et slikt motsøksmål. Ramiz Safdar selv har tidligere uttalt til VG at det er en «desperat manøver fra Solbergs side» og «er ikke bekymret i det hele tatt».

Safdars krav var opprinnelig på 11,5 millioner, men endte altså opp på 2,6 millioner. Konkursbegjæringen ble avvist av tingretten, men avgjørelsen ble opphevet av lagmannsretten, som sendte den tilbake for ny behandling. Etter at også Høyesterett hadde behandlet saken, møttes de i tingretten igjen midt i juni.

Konkursmøtet ble avbrutt, og partene inngikk et midlertidig forlik den gang, ifølge Dagens Næringslivs referat fra saken.

Henning Solberg er en internasjonalt kjent rallyfører. Så sent som høsten 2018 vant han et VM-løp i sin klasse. I den øverste VM-klassen har han seks pallplasser i karrieren – men har aldri vunnet. Han er bror til verdensmesteren fra 2003, Petter Solberg.

Finansavisen har tidligere skrevet at nærmere 20 privatpersoner har penger til gode hos Henning Solberg – med samlede krav på mange titalls millioner kroner. Solberg har benektet dette overfor VG.

En annen rallykjendis, Morten Østberg, har vært den største kreditoren. Solberg har fortalt til VG at Østberg har overtatt hans aksjer i DekkNor.

– Jeg har overtatt DekkNor-aksjene hans. Det er der løsningen ligger, sa Morten Østberg til Finansavisen i november 2019.

Publisert: 04.07.20 kl. 17:57

