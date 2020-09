TIDSSTRAFF: Lewis Hamilton, her med sin personlige trener Angela Cullen, likte dårlig straffen han fikk for å starte treningsrunden på feil sted. Foto: BRYN LENNON / X01348

Lewis Hamilton snytt for rekord etter omdiskutert tidsstraff: – Latterlig!

Søndag kunne Lewis Hamilton ta sin 91. seier i Formel 1-sirkuset, og kopiere legenden Michael Schumacher. Men en omdiskutert tidsstraff ødela løpet for Mercedes-føreren.

– Dette er bare helt latterlig! utbrøt Lewis Hamilton etter syv runder.

Han hadde så vidt klart å holde Bottas bak seg etter at finnen fikk en kjempestart på løpet, men så kom beskjeden som snudde opp-ned på løpet til Hamilton.

Syv runder ut i løpet fikk nemlig lederen beskjed om at han hadde fått to fem-sekunders tidsstraffer for å ha gjort en ulovlig teststart på treningen tidligere på dagen utenfor oppmerkede plasser.

– F**n! Hvor står det i regelboken?! skrek Hamilton til teamet på radioen.

Dermed måtte briten stå rolig i hele ti sekunder på sin pit stop på den 17. runden, noe som la til rette for en hektisk avslutning på Russland Grand Prix. 35-åringen kjørte ut som 11.-mann, og måtte krige for å jobbe seg oppover i feltet.

Stevenage-karen jobbet seg oppover på listen, og etter halvkjørt løp lå han igjen som tredjemann bak Valtteri Bottas og Max Verstappen. Men å komme seg forbi de to er ingen enkel oppgave, selv for Lewis Hamilton.

DRAMATISK: Valtteri Bottas (t.h.) var et øyeblikk forbi lagkameraten Lewis Hamilton, men briten kjempet seg tilbake i tet. Så fikk han beskjeden som snudde opp ned på løpet. Foto: YURI KOCHETKOV / POOL

Bottas og Verstappen gjorde ingen feil mot slutten, og dermed ble det ingen tangering av Schumachers rekord søndag. Men 35-åringen har nok av muligheter til å ta sin 91. seier resten av sesongen.

– Han fortjener all suksessen han har hatt, sier Sebastian Vettel, som har knivet med Hamilton om F1-tronen hele karrieren, i en video på Twitter før løpet.

– En fantastisk sjåfør, han har vært på topp siden første gang han satte seg i en Formel 1-bil, og jeg har enorm respekt for ham, sier George Russell i samme klipp som Vettel.

– Lewis kommer åpenbart til å bli husket som en av de beste, om ikke den aller beste gjennom tidene innen Formel 1, sier Nicholas Latifi.

Dramatisk var det også på åpningsrunden i det russiske løpet da flere biler som smalt i veggen allerede på den første runden, og kanadiske Lance Stroll ble førstemann som måtte kaste inn håndkleet.

Flere biler, deriblant Max Verstappen, ble også tvunget til å kjøre en omvei langt utenfor banen. Nederlenderen kom seg dog inn på banen igjen mellom to isoporskilter, men Carlos Sainz var ikke like heldig: Han kjørte venstrehjulet rett i murveggen, og måtte også bryte.

– Beklager, folkens. Jeg er veldig lei meg, sa en tydelig skuffet Sainz på til teamet på radioen.

Bottas vant løpet med god margin foran Verstappen. Hamilton kom på 3. plass, 22 sekunder bak Bottas.

NB! I Formel 2 tidligere på dagen måtte løpet stoppes i flere minutter etter at Jack Aitken og Luca Ghiotto smalt i hverandre, og suste rett i veggen. Begge førerne kom utrolig nok uskadet fra hendelsen, til tross for at begge bilene ble totalvraket.

