HILSER: Lewis Hamilton vinker til publikum.

Verstappen straffet - og Hamilton kuttet ned på forspranget

Max Verstappen (24) fikk en startstraff og var aldri i nærheten av å true Lewis Hamilton (36) i Qatar. Red Bull-føreren er nå bare åtte poeng foran sin Mercedes-rival i VM-sammendraget.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

351,5 mot 343,5 poeng - åtte poeng - skiller de to kamphanene når to VM-runder gjenstår etter at Verstappen fikk bonuspoenget for raskeste rundetid i Qatar.

– Vi kan klare dette, sier Hamilton på teamradioen til Mercedes.

– Det var ganske ensomt foran der, gliser den regjerende verdensmesteren, som dominerte løpet. Verstappen ble nummer to.

Fernando Alonso ble sensasjonelt nummer tre - hans første pallplass siden 2014. 40-åringen ble verdensmester både i 2005 og 2006 for Renault. Sergio Pérez måtte nøye seg med 4. plass.

Neste VM-runde går i Saudi-Arabia om to uker. Deretter er det sesongavslutning i Abu Dhabi.

– Følelsen er god. Jeg er for de to siste løpene, sier Hamilton i et intervju med Jenson Button, vist på Viaplay.

– Heldigvis hadde vi en god start. Det var godt å få beste rundetid, sier Verstappen i arenaintervjuet vist på Viaplay.

Etter bare fem runder var Verstappen oppe på 2. plass - etter at han hadde blitt ilagt en straff som gjorde at han hadde bare syvende beste startspor, mens Hamilton hadde pole position.

Nederlenderen holdt ikke like stor fart som den regjerende verdensmesteren, og Hamilton var snart i ledelsen med åtte-ni sekunder.

Allerede etter 18 runder valgte Verstappen å komme inn og bytte dekk. Hamilton svarte med å ta turen i depotet umiddelbart.

Verstappen var på team-radioen tidlig i løpet klar på at Red Bull måtte nøye seg med 2. plass i dette Grand Prix-løpet.

DEPOT-STOPP: Max Verstappen inne til dekkbytte hos Red Bull.

Hamilton kjørte fornuftig, så dekkene holdt seg godt. Men han stakk uansett i depotet rett etter Verstappen også etter nederlenderens andre depotstopp.

VM-leder Verstappen ble ilagt fem plasser straff i starten fordi han ignorert gult flagg - advarselsflagg - i lørdagens kvalifisering til Qatar Grand Prix. Det ble klart bare noen timer før løpet. Valtteri Bottas blir degradert med tre plasser på startplata i Doha.

Gult flagg betyr at bilene må senke farten for sin egen og andres sikkerhet. Det gjorde ikke Bottas og Verstappen tilstrekkelig.

Med straffen fikk Verstappen en tøff oppgave foran seg i kampen om å forsvare VM-ledelsen.

Bottas lå på 3. plass da han punkterte etter 34 runder og hadde lang vei inn til depotet. Det kostet finnen en plass på pallen. Han måtte siden bryte. Også flere andre førere fikk punktering.

David Beckham og Karsten Warholm var blant dem som var på plass i Qatar søndag. Beckham er ambassadør for fotball-VM i Qatar, mens Warholm og trener Leif Olav Alnes har et nært samarbeid med Mercedes-teamet.

Resultater:

1. Lewis Hamilton, Mercedes.

2. Max Verstappen, Red Bull.

3. Fernando Alonso, Alpine.

4. Sergio Pérez, Red Bull.

5. Esteban Ocon, Alpine.