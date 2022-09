VM-GULL? Sondre Haga vant søndag VM-tittel i trial.

Sondre (23) ble verdensmester: − Har aldri latt sykdommen stoppe meg

Fem år gammel fikk Sondre «Gekko» Haga (23) konstatert diabetes-1. Søndag ble han verdensmester i sykkelgrenen trial – som første nordmann noen sinne individuelt.

23-åringen fra Riska i Sandnes kom på tredjeplass i det 10. og siste VM-løpet i Italia, men vant sammenlagt og er verdensmester i sykkelgrenen trial.

Når Sondre Haga er ute og kjører, titter han ofte på klokka. Der finner han blodsukkernivået.

– Det er viktig å passe på når jeg trenger å spise.

– Men jeg har aldri latt sykdommen stoppe meg fra å gjøre noe. Heller ikke å prøve å bli verdensmester, sier «Gekko» til VG.

DREAMTEAM: Sondre Haga sammen med far og manager Martin Haga.

Han forteller at sykdommen ble oppdaget da han var fem år og at den behandles med injeksjoner av insulin flere ganger om dagen. Fra han var 13 år har målet vært å bli verdensmester. I fjor ble han europamester.

– Jeg har alltid både tenkt og opplevd det sånn at bare jeg behandler meg selv og sykdommen min riktig, så er jeg minst like frisk som alle andre. Det er nok ikke sikkert at dette er likt for andre diabetikere, men for meg har det vært sånn.

– Sykdommen er en del av hverdagen min. Det å ha diabetes og drive med toppidrett har aldri vært en hindring.

VG snakker med Haga når han sitter i bilen til den siste løpshelgen.

– Hva er målet videre?

– Målet er å ta steget opp fra den nest mest prestisjefylte klassen, som heter Trial2, til TrialGP. Jeg har store forhåpninger om det.

– Hva er trial?

– I vår motorsykkelgren handler det ikke om å kjøre fortest mulig! Det går ut på å kjøre i vanskelig terreng uten å sette føttene i bakken eller velte. Det betyr også at det ikke nødvendigvis er den som kommer først i mål, som vinner. Kjøringen foregår stående på motorsykkelen i sakte fart.

– Så handler det om å få færrest mulig straffepoeng. I løpet av en dag kjører vi mange «seksjoner», det kan det være stein, trestammer, røtter eller annet som gjør det vanskelig. Vi kjører i flere timer, så det er viktig å holde konsentrasjonen hele tiden.

PS: Det er lov å kjøre trial fra du er fem år (inntil 80 kubikk).