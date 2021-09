Verstappen fikk skylden for dramatisk krasj med Hamilton – Ricciardo vant i Italia

Max Verstappen og Lewis Hamilton krasjet voldsomt sammen på Monza-banen søndag. Verstappen fikk en straff på tre startplasser for å ha forårsaket kollisjonen, mens Hamilton slapp fra alvorlige skader takket være den såkalte «glorie-bøylen».

Max Verstappen og Lewis Hamilton røk begge ut av Italia Grand Prix etter å ha krasjet midtveis i løpet. Etter en etterforskning av løpsdelegatene, fikk Max Verstappen en straff på tre startplasser til neste løp i Russland. Det kan få store konsekvenser i VM-sammendraget, der Verstappen leder med fem poeng foran nettopp Hamilton.

«Delegatene mener at hans (Hamiltons) posisjon var fornuftig og konkluderer dermed med at føreren av bil 33 (Verstappen) i hovedsak var skyldig i ulykken», heter det i en uttalelse.

De skriver videre at Verstappens manøver kom for sent og at han dermed «mistet retten til løpslinja».

– På vei ut i sving én kjempet vi begge om seieren. Plutselig var han oppå meg, jeg gikk tom for plass. Men han var ikke på banen, så jeg tror han visste hva som kom til å skje. Likevel gjorde han det, sier Hamilton til Viaplay etter løpet, og kaller det en «vanskelig helg».

Han sa videre at nederlenderens hjul traff ham på toppen av hjelmen, og at han hadde smerter i nakken.

De to stjerneførerne kjempet om plassen like etter Hamiltons pitstopp, og begge nektet å gi seg. Det endte med et voldsomt sammenstøt.

– Lewis kom ut fra pitstopp og jeg så at det ville bli «tight». Jeg prøvde meg på utsiden, men han fortsatte å presse meg. På et tidspunkt gikk jeg tom for plass - da får du en krasj som dette, er Verstappens versjon.

Verstappens bil ble kastet oppå Hamiltons, og det kunne endt riktig ille hadde det ikke vært for «halo-bøylen», som beskytter førernes hode. Verstappens bil rullet over Hamiltons, og det så ut som Red Bull-bilens høyre bakhjul traff Hamiltons hode, bøylen til tross.

– Det ville vært en skrekkelig ulykke jeg ikke tør å tenke på engang, hadde det ikke vært for halo-bøylen, sier Mercedes-sjef Toto Wolff – og sier det var en «taktisk felling» av Verstappen.

STYGG KOLLISJON: Her er hjulet til Max Verstappen tydelig oppå hodet til VM-rivalen Lewis Hamilton. Den såkalte «halo-bøylen», bøylen over førersetet, kan ha reddet briten fra mer alvorlige skader.

Halo-bøylen er et stag over cockpiten hvor førerne sitter. Den ble først testet i 2016 og 2017, og er ment å beskytte førerne i situasjoner som den som oppsto i dag. Fra og med 2018-sesongen ble bøylen obligatorisk for alle biler i Formel 1.

Verstappen marsjerte demonstrativt fra stedet uten å se på briten etter krasjen. Hamilton fulgte etter noen sekunder senere. Det ser ut til å ha gått bra med begge førerne.

– Til alle som spør: Lewis har det fint, skriver Mercedes på Twitter.

– Dette er monumentalt! Det er to førere som kjemper om VM-tittelen, og som ikke har råd til å tape mot hverandre. Da ender det med krasj. Og det er andre gang vi ser det i år, sier tidligere Renault-fører Jolyon Palmer til BBC.

Verstappen ledet fem poeng foran Hamilton i sammendraget før søndagens Italia Grand Prix.

Ifølge Formel 1-journalisten Chris Medland skal hendelsen granskes, og førerne skal i møte med løpsledelsen kl. 17.15.

Italia Grand Prix har utviklet seg til et marerittløp for Red Bull. Det mektige østerrikske laget har ikke vunnet på Monza-banen siden 2013.

fullskjerm neste KRASJ: Max Verstappens bil endte oppå Lewis Hamiltons. 1 av 8 Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

Like før sammenstøtet mellom de to VM-rivalene, hadde Red Bull hatt en katastrofal pitstopp. Laget er vanligvis best i klassen, men brukte over 11 sekunder på å få Verstappen ut på banen igjen.

– Hva faen!? var meldingen fra Verstappen. Banneordene haglet på den videre kommunikasjonen mellom føreren og lagledelsen.

Heller ikke Mercedes og Hamilton var effektive under dekkbytte, og det var like etter noe McLaren dro nytte av.

Daniel Ricciardo snek seg i tet etter en kaotisk start på løpet og endte også opp som seieresherre i Italia.

– Takk for at dere har støttet meg, jeg visste at seieren ville komme til slutt. Til alle som trodde jeg var borte – jeg dro aldri, sa australieren over radioen.

Det var Ricciardos åttende seier i karrieren og hans første siden 2018.

– Det var på tide! Jeg var aldri trygg på at vi skulle lede hele veien, men vi hadde nok fart til å holde Max bak. Jeg visste at noe godt var i vente for meg, sier Ricciardo i seiersintervjuet.

Bak Ricciardo oppsto det dramatikk ut fra start. Hamilton og Verstappen berørte dekk mot dekk allerede i en av de første svingene, noe som sendt briten ut av asfalten. Hamilton hadde allerede kjørt forbi Lando Norris på dette tidspunktet, men ble nå tvunget til å ta opp jakten på både Norris, Verstappen og Ricciardo igjen.

Norris fortsatte å ha en strålende dag på Monza-banen, og kom i mål på 2.-plass bak lagkamerat Ricciardo. Valtteri Bottas imponerte også stort og kjørte seg opp fra sisteplass til en plass på podiet.