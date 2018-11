NORSK HÅP: Dennis Hauger er bare 15 år og har allerede kommet langt. Foto: Dutch Photo Agency

Schumachers sønn vant EM i formel4 i år – nå flyttes trolig Dennis (15) til samme nivå

Mye tyder på at Norges kanskje største motorsportstalent noensinne tar et nytt steg i 2019. Red Bull styrer Dennis Hauger (15) og velger trolig å flytte ham fra Formel4 til Formel3 – der Michael Schumachers sønn Mick vant EM-tittelen i år.

Hauger signerte for Red Bull-stallen høsten 2017, og det østerrikske selskapet har planene klare: De vil gjøre ham til Formel1-fører.

Men til enhver tid er det bare drøyt 20 Formel1-førere i verden, og nåløyet er trangt – for eksempel langt trangere enn å få en kontrakt i Premier League eller La Liga.

Som Martin Ødegaard ble Hauger hentet av en «storklubb» som 15-åring, og som Ødegaard har Hauger ikke gjort det helt store den første sesongen – som er tilbrakt i det britiske Formel4-mesterskapet , en serie som har langt større prestisje enn navnet kan tyde på.

– Jeg føler at jeg har lært en god del, men det har vært litt frustrerende at vi ikke har hatt en konkurransedyktig bil i høst, sier Aurskog-gutten til VG.

Pappa Tom Erik Hauger sier det er positive tilbakemeldinger fra Red Bull, som altså plasserer sine største talenter rundt i team de samarbeider med.

– Vi venter spent på hva som skjer videre, sier faren.

– Det er Red Bull som bestemmer dette. Vi bare venter på deres avgjørelse, sier sønnen.

– Det har vært et lærerikt første år i bil. Det er en fin erfaring å ta med seg, sier 15-åringen.

Da teamet hans, Arden Ford, hadde en vinnerbil, gjorde Hauger det bra. I høst har det vært mye motortrøbbel. Nordmannen ble til slutt nummer fire i mesterskapet, ett fattig poeng foran sin teamkollega Jack Doohan (sønn til roadracing-legenden Mick Doohan).

– Da har det vært vanskelig å vise seg frem. Men jeg følte at jeg klarte det da bilen fungerte bra, sier Dennis Hauger.

– Det er selvfølgelig irriterende at det har blitt slik i høst, men en får ikke gjort noe med det.

Det er med Red Bull i motorsport som med Real Madrid i fotball: Du må prestere. Ryktene sier at Red Bull er så fornøyde at de altså vil flytte gutten fra de store skoger i Aurskog opp ett hakk.

Det er fire ulike Formel3-serier som kan være aktuelle. Hvis det skulle bli Formel4 ett år til, så blir det i hvert fall ikke i England, ifølge hovedpersonen.

Dennis Hauger testet nylig en Formel3-bil, et klart tegn på at Red Bull ønsker å se ham i en slik bil neste sesong.

– Det er ingen krise om Dennis ikke får kjøre Formel3 neste år, med tanke på at det ikke har vært noen under 18 år i Formel3 i 2018, sier pappa Hauger.

– Men vi har fått indikasjoner på at Red Bull vil se ham i Formel3 i 2019.

Det skjer mye i motorsporten for tiden. Kubikk og klasser er et eneste virvar for dem som ikke «kan» motorsporten, og selv Dennis Hauger kan slite med å følge med:

– Det er mange klasser, og vi vet ikke hva som skjer.

15-åringen kan la seg inspirere av at McLaren-teamet neste år slipper til Lando Norris (fortsatt 18) til i Formel1, og at George Russell (20) skal kjøre for Williams-teamet i motorsportens «eliteserie» i 2019.

Michael Schumachers sønn Mick (19) vant altså den europeiske serien i Formel3 i 2018. Det betyr trolig at han skal kjøre Formel2 – eller en annen klasse som gjør ham enda bedre rustet for å ta steget til Formel1.

Dennis Hauger er langt yngre enn alle disse og har vist en oppsiktsvekkende evne til å ta et stadig høyere nivå.