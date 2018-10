GLAD: Petter Solberg. Foto: Daniel Roeseler/Volkswagen Motor

Solberg etter 3. plass i VM-løpet: – Dette redder 2018 for meg

Sykdommen har gjort 2018 til et mareritt for Petter Solberg (43). Rally-comebacket med 3. plass i Spania betyr veldig mye for ham.

– Ja, dette redder på mange måter 2018 for meg, sier Solberg til VG fra VM-løpet i Spania.

Der ble han altså nummer tre i WRC2-klassen for de nest sterkeste bilene. Og hans rival og gode venn Sebastien Loeb sjokkerte med å vinne WRC-klassen samtidig.

Riktignok er Solberg verdensmester i rallycross i 2018 - men «bare» i lag sammen med Johan Kristoffersson.

Håpet om medalje individuelt forsvant for ei drøy uke siden da det ble klart at han må bytte motor etter havariet i Tyskland - før VM-avslutningen i Sør-Afrika. Reglene i rallycross-VM gjør at han blir fratatt så mange VM-poeng at han nå er nærmest sjanseløs til å komme på pallen individuelt. Ellers kunne han ha tatt både sølv og bronse. Nå blir dette istedet en kamp mellom Andreas Bakkerud og hans teamkollega Mattias Ekström.

– Jeg må innrømme at jeg var redd for å punktere denne siste dagen, sier Solberg til VG.

– Det var viktig å komme gjennom løypa uten problemer.

Han kjørte - med Veronica Engan som kartleser - en helt ny såkalt R5-bil, nærmere bestemt en VW Polo, samme type bil som han ellers kjører i rallycross-VM.

Volkswagen trakk seg ut av rally-VM for to år siden. De ville spare penger i kjølvannet av dieselskandalen.

– Jeg har kjørt uten risiko hele løpet, sier Solberg, som sist kjørte et VM-løp i 2012.

– Blir det flere opptredener i rally-VM?

– I så fall håper jeg å være i bedre form enn nå, for dette har vært tøft. Og da vil jeg også teste mer på forhånd.

Petter Solberg innrømmer for VG at hans helsesituasjon gjorde at de drøyde med å spikre deltakelsen i Spania.

Den norske motorsportsstjernen fortalte nylig at han i nesten ett år har holdt skjult at han lider av sykdommen Sarkoidose, som har gjort årets sesong i rallycross-VM trøblete.

– Men nå er jeg veldig glad for at jeg ble med her i Spania.

Skoda tok dobbeltseier ved Kalle Rovanperä og Jan Kopecky. Den andre VW-føreren, Eric Camilli, fikk trøbbel på en etappe og endte nest sist av de som fullførte i WRC2-klassen.

Storebror Henning Solberg ble nummer seks, mens Ole Christian Veiby ble nummer 9.

Petter Solberg ble nummer 14 totalt i hele rallyet. Beste nordmann var Andreas Mikkelsen, men hans 10. plass var en stor skuffelse.

– Dette har vært en tung helg. Vi må bare jobbe hardt for å få finne ut hva som er galt, sa en tydelig skuffet Mikkelsen i det offisielle intervjuet, som ble vist på TV2.

Resultat WRC2-klassen Rally Spania:

1. Kalle Rovanperä, Skoda.

2. Jan Kopecky, Skoda +8,5.

3. Petter Solberg, VW + 1,36,6.

6. Henning Solberg, VW +4,47,4.

9. Ole Christian Veiby +12,32,9.

VM-stillingen WRC

1. Sebastien Ogier, Ford 204, 2. Thierry Neuville, Hyundai, 201, 3. Ott Tänak, Toyota 181.