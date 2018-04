RØYKFYLT: Det er show når Fredric Aasbø er i aksjon som drifting-sjåfør. Bildet er fra helgens løp på Long Beach i California, der første løp i årets mesterskap gikk av stabelen. Foto: Larry Chen, Larry@larrychenphoto.

Drifting-Aasbø tilbake på toppen: – Uvirkelig å vinne allerede nå

Publisert: 09.04.18 16:25

Fredric Aasbø (33) tok sølv i Formula Drift-mesterskapet i 2017. Nå vil han tilbake på toppen. – Uvirkelig, sier han etter å ha vunnet det første løpet.

Hvorfor «uvirkelige»? Fordi han har en ny Toyota Corolla i årets mesterskap. Ny bil i motorsport betyr ofte – i motsetning til på landeveien – trøbbel.

– Det er alltid barnesykdommer med en nybygget løpsbil, så det å vinne allerede nå i det første løpet, føles helt uvirkelig. Teamet har tatt et stort skritt fremover med den nye bilen, og dette gjør resten av sesongen ekstremt spennende, sier Fredric Aasbø – som også er kjent som mannen bak rattet i «Børning-filmene».

Follo-karen ble verdensmester i 2015, og nå er han sulten på mer suksess. Åpningsløpet i Long Beach i California i helgen tyder godt.

– Men samtidig møter vi sterkere og sterkere konkurranse. Det er nye sjåfører på plass fra både Europa, USA og Asia, og alt fra Ferrari’er til japanske sportsbiler med langt over 1000 hestekrefter og et vanvittig feste i dekkene. Min spådom er at denne sesongen blir den tøffeste hittil.

Mot disse «superbilene» skulle en kanskje tro at en Toyota Corolla Hatchback – som de fleste nordmenn vil mene at tilhører fortiden – hadde trøbbel med å konkurrere. Men, nei da, Toyotaen, Papadakis Racing-teamet og Aasbø holder mål.

– Jeg vil si at 2018-modellen er 80 prosent er lik fjorårsbilen, men det som er endret, er et stort steg fremover. Bilen er lengre, bredere, lavere og lettere, og til sammen gjør dette bilen både raskere og mer stabil. Jeg kan følge konkurrentene bedre og samtidig skyte bedre fart ut av svingene, forklarer den norske drifting-stjernen.

Drifting er motorsportens snowboard, der det ikke er klokken, men dommerstemmene som avgjør.

Mens teamet har brukt vinteren på å bygge bil, har Aasbø vært hjemme i Norge og forberedt seg best mulig fysisk. Han bor delvis i California og delvis i Norge.

Aasbø er ekstra fornøyd med at han og den nye løpsbilen ble presentert på bilmessen i New York.

– Vi ble vist fram for 500 av verdens viktigste motorjournalister. Det betyr at Toyota har løftet drifting opp fra å være en nisjesport til å bli en del av deres mainstream-markedsføring, mener Fredric Aasbø.

