HEFTIG: Med denne motorsykkelen bruker Julia Wagner rundt åtte sekunder på 402 meter. Akselerasjonen er på 4,5 sekunder fra 0 til 200 km/t. På bildet er hun foran garasjen hun leier hjemme i Sørumsand. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Julia (19) er verdens yngste i den råeste dragrace-klassen: – Jeg må ha skuddsikker vest

SØRUMSAND (VG) Motorsykkelen som hun kjører, går på «sprengstoff». Ikke rart Julia Wagner (19) må ha skuddsikker vest på seg – om motoren skulle eksplodere.

Som 18-åring i 2019 tok hun «lappen» for å kjøre det heftigste som finnes av dragrace motorsykler. Ingen i verden har noen gang vært så ung. I denne bransjen føres det nemlig skikkelig statistikk over den slags.

Hun viser oss et «glis» på 600 hestekrefter som kan akselerere fra 0 til 200 km/t på 4,5 sekunder og som hun bruker rundt åtte sekunder på å kjøre 402 meter.

Dragrace handler nemlig om å kjøre 402 meter rett fram – så fort som mulig.

– Før det skal vi ha en skikkelig «burnout», sier 19-åringen.

«Burnout» betyr altså å stå stille og spinne med hjulene, sånn at dekkene ryker og gummien smelter mot asfalten.

– Det må til for å få skikkelig feste, sier hun.

VERDENS YNGSTE: 18 år gammel tok Julia Wagner i fjor lisens for den råeste motorsykkelklassen i dragrace. Ingen har vært yngre. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Så er det altså «bånn pinne».

– Motorsykkelen går på nitrometan – det er som rent sprengstoff, sier Wagner.

– Så jeg kan aldri starte opp motorsykkelen utenom konkurransene. Alt det sikkerhetsmessige må være i orden.

Selv ikler hun seg brannsikkert undertøy, ryggbeskyttelse, skuddsikker vest, skinndress og hjelm. Og så er motorsykkelen utstyrt med støttehjul bak, sånn at den ikke skal steile når alle hestekreftene slippes løs.

– Jeg må ha skuddsikker vest om motoren skulle eksplodere. Det skjer innimellom, men vanligvis går det bra med føreren.

– Tenker du på risikoen med å kjøre dragrace?

– Jeg tenker lite på det. Du vet aldri når motoren kan eksplodere. Det kan skje når som helst.

– Men hva tenker du når du kjører i disse åtte sekundene?

– Ingenting! Jeg tenker ikke når jeg kjører.

«BURNOUT»: Slik ser det ut når Julia Wagner er i aksjon i dragrace. Foto: Privat

Når hun er i mål etter 402 meter, har hun 850 meter til å bremse ned motorsykkelen. Hun har bare bremsene til hjelp.

– Men til vinteren skal vi bygge en ny motorsykkel – med 1000 hestekrefter. Og da må jeg ha fallskjerm for å hjelpe til med å bremse ned, forteller Wagner.

2020 har blitt annerledes for henne – som for de fleste. Etter at hun tok lisensen for den grommeste klassen sist høst, i Finland, skulle hun kjøre for fullt i år. Slik ble det ikke. Sist helgs stevne på Gardermoen ser ut til å bli den eneste konkurransen i 2020.

Julia Wagner må ha en venninne for å kjøre seg til vårt intervju, som foregår i det sponsede verkstedet i en låve.

Hun har ikke førerkort hverken for bil eller motorsykkel.

Mens hun altså får lov til å kjøre i mer enn 200 km/t på bane. Men det skal sies at der svinger hun jo aldri. Det går bare rett fram. Så om Julia Wagner kan svinge – det vet foreløpig ingen.

Men hun har i mange år vist at hun kan kjøre fort rett fram. Hun startet som tiåring og er allerede inne i sin niende sesong i dragrace.

– Bestefar og pappa har begge kjørt, så det kom naturlig, sier hun – og snakker om henholdsvis Ernst og Ronny Wagner.

Og så har hun også en kjæreste som driver med dragrace – Teemu Kettula (27). Det er ingen poeng for å gjette riktig for hvor de møttes.

– Er motorsykkel farligere enn bil i dragrace?

– Nja, det er vel kanskje likt. Men du har jo ikke noe rundt deg på en motorsykkel, så ...

Julia Wagner har falt av én gang, men det er lenge siden. Og farten var ikke så høy.

Hun er én av to norske kvinner i toppklassen, som på fagspråket heter Super Twin Top Fuel.

– Dette er ingen mannesport. Dette er for alle, sier Julia Wagner – og vi begynner å snakke om Norges største stjerne i dragrace noen gang, Liv Berstad fra Fredrikstad. Hun hadde i sin tid europarekord for biler. Men det var før Julia Wagner ble født.

På underarmen har hun fått tatovert helten Ozzy Osbourne. Den neste motorsykkelen skal hun kalle opp etter én av hans låter:

– Den skal hete «Crazy Train», forteller hun.

Publisert: 16.09.20 kl. 12:37

