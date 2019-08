SEIERSJUBEL: Andreas Bakkerud. Foto: FIA WRX

Så glad blir du når du vinner i VM etter 980 dager

Andreas Bakkerud (27) vant VM-runden i Canada sent i går kveld - og er samtidig med i kampen om VM-gullet.

Det er 980 dager siden sist han vant en VM-runde i rallycross - det var i Argentina i november 2016.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde VM-løpene i Höljes og her i Canada igjen om jeg skulle unngå å nå 1000 dager. I Höljes trodde jeg det skulle bli seier, men så røk drivakselen. Her i Canada hadde jeg egentlig ikke så store forhåpninger, medgir bergenseren på telefonen til VG.

– Dette har gnagd meg lenge. Det har vært så sykt mange 2. plasser. Det har vært så nærme så mange ganger.

FULL FART: Andreas Bakkerud fikk fart på Audi’en i Canada i helgen. Foto: FIA WRX

Søndag vant Bakkerud foran Janis Baumanis fra Latvia med russiske Timur Timerzjanov på tredjeplass.

Nå ligger han bare syv poeng bak ledende Kevin Hansen fra Sverige i VM-sammendraget.

– Dette har gått så fort. Det var rett før jeg ga opp i vinter. Nå kjemper vi plutselig om VM-gullet, sier Bakkerud.

– Det var en tøff tid i vinter etter at alle bilfabrikkene trakk seg ut. Det var ikke noe sted jeg kunne finne å leve av å kjøre rallycross. Men så - to dager før påmeldingsfristen - fikk jeg ja fra sponsorene.

Bakkerud kjører i et Audi-team sammen med Liam Doran. Det er den samme bilen som han kjørte i fjor, men da som en del av Ekström-teamet.

– Jeg trodde egentlig at kampen om gullet var kjørt etter Höljes. Men nå har vi fått en ny sjanse, sier Bakkerud, som samlet 29 poeng i helgen - 30 poeng er maksimalt du kan oppnå på en løpshelg i den helt spesielle poengberegningen i rallycross-VM.

– Jeg er helt stum. Jeg er bergenser og er vanskelig å stoppe kjeften på. Men dette - dette var så spesielt for meg, fastslår Andreas Bakkerud til VG.

På Viasat-sendingen sa han til den offisielle intervjueren at «det var mye følelser rett etter mållinjen».

Andreas Bakkerud jobbet i sin tid som lærling på verkstedet til Petter Solberg. I fjor tok han bronse i rallycross-VM. Han er nå den eneste nordmannen som kjemper i teten i den store klassen.

Neste VM-runde går i Frankrike i månedsskiftet august-september.

VM-stillingen:

1. Kevin Hansen (Sverige), Peugeot 143.

2. Andreas Bakkerud (Norge), Audi 138.

3. Timmy Hansen (Sverige), Peugeot 129.

4. Niclas Grönholm (Finland), Hyundai 115.

5. Janis Baumanis (Latvia), Ford 111.

6. Timur Timerzjanov (Russland), Hyunai 102.

Publisert: 05.08.19 kl. 07:01 Oppdatert: 05.08.19 kl. 07:43