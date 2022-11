ÆRESBORGER: Lewis Hamilton hadde pyntet seg i blått og var innom den brasilianske hovedstaden Brasilia for å få en solid utmerkelse mandag.

Hamiltons mystiske beskjed: − Kan ikke fortelle hva det er

Lewis Hamilton (37) hinter om noe stort. Formel 1-ekspert Thomas Schie tror det betyr at Mercedes har en kjempebil på gang - for neste sesong.

Lewis Hamilton varmet opp til helgens Brasil Grand Prix med å motta utmerkelsen som æresborger av Brasil mandag.

Hamilton vant i Sao Paulo i fjor, etter at han startet som nummer ti. Det ble en spinnvill duell mot Max Verstappen i det løpet. I år har briten, som fyller 38 år i januar, fortsatt ikke vunnet ett eneste løp.

– Jeg elsker å kjøre, så jeg jobber med en plan. Jeg kan ikke fortelle deg hva det er ennå. Men det er ingen grenser for hva vi kan få til, sier Hamilton i et intervju med formula1.com.

Viaplays motorsport-ekspert Thomas Schie tolker uttalelsen dit hen at Hamiltons bil neste år ligger an til å bli særdeles bra.

– Ryktene fra tidlig mai måned var jo at Mercedes hadde snudd hovedfokus mot 2023-bilen. De har sagt i høst at de har funnet ting som gjør at de tar store grep, som de ikke får gjort med årets bil, men 2023-bilen. Uttalelsen er nok at han er optimistiske for en bra bil, sier Schie til VG og legger til at ingen vet hva konkurrentene har på gang.

Info Topp 6 Formel 1, med to VM-runder igjen: 1. Max Verstappen, Red Bull - 416 poeng 2. Sergio Perez, Red Bull - 280 poeng 3. Charles Leclerc, Ferrari - 275 poeng 4. George Russell, Mercedes - 231 poeng 5. Lewis Hamilton, Mercedes - 216 poeng 6. Carlos Sainz, Ferrari - 212 poeng Vis mer

Og Hamilton og Mercedes trenger desperat en bedre bil. Denne sesongen har han vært sjanseløs mot Verstappen. Likevel har Hamilton imponert den norske eksperten i siste halvdel av sesongen.

– I første del var han negativ, nå har han jobbet konstruktivt med teamet og er positiv på teamradioen. Etter syv VM-titler kan denne motgangen vært tøff, han kunne blitt lei og ikke giddet mer, men han virker veldig motivert. Og jeg tror han kan ta en tittel til om han får en konkurransedyktig bil, sier Schie.

Etter en fullstendig neglbitende episk sesong sist, som Verstappen avgjorde nærmest i siste sving, så har Verstappen gjort denne sesongen fullstendig udramatisk siden han har vært mer eller mindre utilnærmelig.

– Hamilton har vist i de fem-seks siste løpene hvor god han er, han øyner nok sjansen til å vinne igjen. Og han blir motivert av alle de ungguttene han konkurrerer mot. Konkurransen er tøffere og nivået høyere enn på mange år, sier Schie.

Han nevner blant annet Lando Norris og Ferrari-kjørerne Charles Leclerc og Carlos Sainz junior som solide utfordrere. Men Hamilton er klar for en utfordring.

– Oppoverbakken vi skal gå er enorm. Det viktig at vi ser for oss det største, bratteste og tøffeste fjellet man kan klatre, for om vi tror det blir et vanlig fjell, så underpresterer vi. Du må se for deg det tøffeste som kan klatres, for det betyr at vi må grave dypt, sier Hamilton i intervjuet med formula1.com foran Brasil Grand Prix.

TAKKETALE: Lewis Hamilton etter å ha mottatt medalje og heder ved sitt æresborgeskap i Brasil mandag.

Han er snart ferdig med sin 16. sesong i formel 1, den 10. for Mercedes.

– Vi må sikre at det ikke er noen løse tråder, og ingen misforståelser rundt det jeg kjenner i bilen og hva jeg ønsker for bilen. Så må vi sørge for at det absolutt hele tiden er god kommunikasjon, sier Hamilton.

Dette er sesongens nest siste VM-runde. Sesongen avsluttes i Abu Dhabo 18.-20. november.