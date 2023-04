VERDENSMESTER: Lewis Hamilton, som den gang kjørte for McLaren-Mercedes, jubler over at VM-gullet er sikret med 5. plass i avslutningsløpet i Brasil i 2008.

Vurderer å gå til retten for å frata Lewis Hamilton VM-tittel

Den tidligere Formel 1-føreren Felipe Massa vurderer å gå rettens vei for å omgjøre resultatet fra VM i 2008 - som ble vunnet av Lewis Hamilton.

Brasilianeren tapte VM-tittelen med ett fattig poeng til Hamilton, som tok sin første av i alt syv VM-titler så langt.

Autosport skriver at Massa vurderer å gå rettens vei for å omgjøre VM-avgjørelsen.

Tidligere Formel 1-sjef Bernie Ecclestone (92) sa nylig til F1 Insider at han ønsket å «beskytte sporten» fra skandaler. Dermed endte Lewis Hamilton opp med VM-tittelen i 2008.

Bakgrunnen er denne:

Singapore Grand Prix i 2008 ble et svært kontroversielt løp.

Renault-fører Nelson Piquet jr. krasjet bilen sin med vilje for å tvinge frem en sikkerhetsbil og gi lagkamerat Fernando Alonso en fordel i løpet.

Ferrari-fører Felipe Massa ledet løpet etter 14 runder, men gikk sammen med de andre i teten inn til et pit stop etter at Piquet jr. krasjet.

Alonso hadde allerede vært inne pit-stop, overtok ledelsen og endte opp med å vinne etter å ha startet som nummer 15.

Felipe Massa ble nummer 13 etter et mislykket pit stop, og måtte se Lewis Hamilton øke ledelsen i VM til syv poeng før sesongens tre siste løp. Det kostet Massa VM-tittelen.

Til F1 Insider sa Ecclestone at han angrer på det som skjedde den gang. Ifølge Ecclestone skulle Singapore Grand Prix i så fall ha vært strøket i ettertid.

EMOSJONELL: Felipe Massa på seierspallen etter å ha vunnet avslutningsløpet i 2008-VM, som gikk hjemme i Brasil. Han vant løpet, men tapte samtidig VM-tittelen med ett fattig poeng.

Nå - 15 år etter - vurderer Massa om han skal gjøre noe:

– Jeg har tenkt å studere situasjonen, studere hva lover og regler sier. Vi må finne ut hva som er mulig å gjøre.

Ecclestone fortalte i intervjuet at han og tidligere president i FIA, Max Mosley, allerede samme år ble klar over at Piquet krasjet med vilje - men at de valgte å skjule skandalen.

– Piquet var under et stort press med tanke på kontraktsforlengelse og gjorde det teamet ba ham om. Vi bestemte oss for å ikke gjøre noe den gang. Vi ønsket å beskytte sporten og redde den fra en stor skandale, sa Ecclestone til F1 Insider.

Bernie Ecclestone sa også at han anser Michael Schumacher som enslig rekordholder i antall VM-titler, selv om både Schumacher og Hamilton står med syv gull hver.