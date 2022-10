FORMEL 1-KLAR: Første oppgave for Logan Sargeant (t.v.) i Williams ble å vise skuespilleren Chloë Grace Moretz (t.h.) rundt lørdag.

Amerikansk Formel 2-fører tar steget til Formel 1

Logan Sargeant (21) er klar for Williams’ Formel 1-team i 2023 - og blir trolig den eneste føreren som avanserer fra Formel 2 i 2022.

I tillegg er Formel 2-mesteren fra 2021, Oscar Piastri, klar for McLaren i 2023.

Bare det ene Haas-setet er nå ledig - og mye tyder på at Mick Schumacher vil fortsette der.

Sargeant har per nå ikke de nødvendige antall poeng for å kunne få såkalt «superlisens», som du må ha hvis du skal kjøre i Formel 1. Amerikaneren ligger på 3. plass i Formel 2-mesterskapet foran de to siste løpene. Dennis Hauger er nummer 11. Kontrakten med Williams er altså avhengig av at han klarer å samle nok poeng - men det regner ekspertene med:

Logan Sargeant blir den første amerikaner i Formel 1 siden Alexander Rossi i 2015. Han erstatter Nicholas Latifi, som ligger på sisteplass i VM.

– Han går fra en anonym tilværelse i Formel 2 til superstjerne over natten, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Rett før kvalifiseringen fikk Red Bull-teamet det triste budskap at Red Bull-grunnleggeren Dietrich Mateschitz er gått bort, 78 år gammel.

– Det er veldig, veldig leit. Han var en flott fyr. En sjeldenhet. Hva han har oppnådd og hva han har gjort for mennesker over hele verden er det ingen som kan måle seg med. Så mange av oss skal være takknemlige for hva han har gjort, sier Red Bulls Formel 1-sjef Christian Horner.

– Det var en lei nyhet å få. Han har betydd mye for oss alle, sier Max Verstappen.

Brad Pitt følger helgens Formel 1-løp. Her er han sammen med regissøren Joseph Kosinski.

Charles Leclerc ble nummer to i kvalifiseringen natt til søndag - men han har ti plasser straff på startplata etter som Ferrari har byttet motor og turbo.

Ferrari vant dobbelt ved Carlos Sainz, som dermed får beste startspor søndag. Max Verstappen er allerede verdensmester og kjørte inn til tredje beste kvalifiseringstid. Han får nest beste startspor. Sergio Perez og Lewis Hamilton fulgte på de to neste plassene.

Det kryr av kjendiser på Formel 1-løpet denne helgen. Blant dem er Brad Pitt, Chloe Grace Moretz, Wyclef Jean, DJ Cassidy og Claire Holt.

Eliminert i Q1: Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher, Latifi.

Eliminert i Q2: Albon, Vettel, Gasly, Zhou, Tsunoda.

