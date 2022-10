NFL-sjefen hinter om fire faste lag i Europa

Amerikansk fotball-ligaen NFL er den klart mest populære i USA. Nå vil kommisjonær Roger Goodell rette øynene mot vårt kontinent – på fast basis.

Publisert: Nå nettopp

NFL har spilt kamper i London siden 2007, og i år spilles hele fire kamper i Europa (tre i London, én i München). Søndag ettermiddag møtes New York Giants og Green Bay Packers på et fullsatt Tottenham Hotspur Stadium.

«Den internasjonale serien», som kampene utenfor USAs grenser kalles, har vært en vellykket faktor for å spre den enormt populære amerikanske idretten til andre verdensdeler.

Men nå tenker NFL-kommisjonær Roger Goodell enda større. Han vil ha fire permanente lag i Europa.

– Det er ingen tvil om at London ikke bare kunne hatt ett, men to faste NFL-lag. Det mener jeg virkelig, sa NFL-sjefen fra scenen på et arrangement i London foran søndagens kamp.

Søndagens kamp spilles på Tottenham Hotspur Stadium. Senere i oktober vil det spilles kamp på Wembley, så det er allerede to arenaer i den engelske hovedstaden som er tilrettelagt for NFL.

– Kan vi få en hel divisjon i Europa? spør konferansier Neil Reynolds lattermildt.

Men Roger Goodell sitt svar er ikke en spøk, det er helt alvorlig:

– Det er en del av det vi prøver på, ikke sant? Vi prøver å finne ut om det finnes flere steder i Europa som kan ha et eget lag, fordi det hadde vært mye lettere med en hel europeisk divisjon, sier Goodell.

NFL er i dag delt opp i åtte divisjoner på fire lag, spredt noenlunde geografisk rundt om i USA. Disse fire lagene møter hverandre to ganger i løpet av en sesong, resten av terminlisten endres fra år til år. En hel europeisk divisjon ville med andre ord gjort reise- og tidssoneproblematikken enklere.

GA HÅP: NFL-sjef Roger Goodell snakket til mange oppmøtte britiske NFL-fans lørdag, og ga håp om mye mer amerikansk fotball i London fremover.

I november skal Tampa Bay Buccaneers og Seattle Seahawks møtes i München på Bayerns hjemmebane Allianz Arena – det blir tidenes første NFL-kamp i Tyskland. Neste år er det Frankfurt som skal få smake på den ovale ballen.

Fire lag i Europa vil kreve en full renovasjon av divisjonssystemet i NFL. Sist det skjedde var i 2002 da ligaens til nå siste ekspansjonslag Houston Texans fikk plass i ligaen. Hockeyligaen NHL har eksempelvis lagt til to nye lag de siste par årene (Vegas Golden Knights og Seattle Kraken) og endret samtidig sine divisjoner.

Reiseveien fra New York til San Francisco er for øvrig omtrent like lang som fra New York til London (6 timer).